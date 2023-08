Reprise de Mulheres de Areia: Tragédia marca confronto de Tonho da Lua e Wanderlei

Tonho da Lua (Marcos Frota) é um dos personagens mais queridos do público desde que Mulheres de Areia foi exibida em 1993, mas o artista também tem um passado triste, marcado pela morte de seu pai, que será o assunto dos próximos capítulos.

Na novela do Edição Especial, o amigo de Ruth (Gloria Pires) vai acabar debatendo com Wanderlei (Paulo Betti) para saber mais sobre o suposto acidente, que aconteceu na praia. Na discussão, Tonho afirma que o amante de Raquel (Gloria Pires) sabe quem foi que empurrou o seu pai do penhasco.

Donato é um assassino na reprise de Mulheres de Areia (Reprodução/Globo)

Logo de início, o personagem de Marcos Frota em Mulheres de Areia afirma que seu desejo é em falar sobre algo sério, que não envolve as gêmeas, mas algo do passado. Mas, o cafajeste não está disposto a contribuir e hesita em encontrá-lo.

Depois de convencer o crápula, o artista da praia vai até o hotel onde o personagem de Paulo Betti vive e vai direto ao assunto, questionando como seu pai morreu. De frente ao problema, Wanderlei diz que não tem nenhuma relação com isso e reforça que o pai de Da Lua morreu em acidente nas pedras, algo que todos já sabem.

Reprise de Mulheres de Areia: Tonho da Lua fala muito e motiva roubo (Reprodução/Globo)

A conversa deixa Tonho nervoso, principalmente por não acreditar em tudo que o amante de Raquel fala. Em seguida, o artista diz que ouviu Wanderlei dizer a Donato que “quer que todo mundo fique sabendo do jeito que o pai do da Lua morreu”, mas o vigarista reverte a história e chega a dizer que o jovem ouviu errado: “Você sabe. E você vai falar pra mim porque eu esqueci. Se você contar, eu lembro”, insiste o escultor.

A cena emocionante de Mulheres de Areia termina com Wanderlei afirmando que não vale a pena perder tempo com essa conversa para mexer no passado.

