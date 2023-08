Reprise de Mulheres Apaixonadas: Marcos ameaça bater na esposa com raquete: ‘Acabo com você’

Marcos (Dan Stulbach) já perdeu todos os filtros e, nos próximos capítulos de Mulheres Apaixonadas, ele ameaça sua esposa com uma raquete de tênis. A cena acontece no colégio onde Raquel (Helena Ranaldi) trabalha.

Cansada das perseguições do marido violento, a professora avisa que não vai mais se calar sobre as agressões e também sobre a invasão na escola: “Você passou de todos os limites. Eu vou falar para a Helena (Christiane Torloni) proibir a sua entrada”, dispara a educadora, que ouve aquilo que tinha medo.

O vilão da novela de Manoel Carlos, no Vale a Pena Ver de Novo, chega ao ponto de fazer novas ameaças, mesmo com alunos observando tudo: “Se eu não puder entrar aqui, você também não pode”, reage ele, enquanto ela avisa que aquele é o seu emprego.

Na reprise de Mulheres Apaixonadas, Marcos ameaça Fred (Reprodução/Globo)

Marcos decide atacar Fred (Pedro Furtado) e diz que o jovem é obcecado por Raquel e ela afirma que as brigas de marido e mulher devem ser mantidas fora da escola, mas ele não escuta: “Alguns alunos não, só com aquele garoto idiota que não te larga. Ele deve se masturbar pensando em você”.

Tudo fica pior quando a personagem de Helena Ranaldi em Mulheres Apaixonadas diz que o vilão vive com a cabeça suja e afirma que não admite que ele fale besteiras sobre ela e o estudante: “Menino que faz menino! Eu não quero saber. Já falei com ele, avisei, ameacei. Ele quer mostrar para você que é machinho, que não tem medo”, diz Marcos.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Raquel não consegue esconder que apanha do marido (Reprodução/Globo)

As agressões ficam piores

Dentro do vestiário feminino, Raquel pede para o marido deixar a escola, mas ele segue apenas com o seu ponto de vista e faz novas ameaças. No entanto, a professora de Educação Física diz que se ela perder o emprego vai à polícia fazer uma denúncia: “Conto o que você faz comigo, não me importo em me expor, meto um processo em cima de você. Acabo com a sua raça de espancador de mulheres”.

Mas, o personagem de Dan Stulbach na reprise do Vale a Pena Ver de Novo não fica intimidado e diz que vai dar uma raquetada nela: “Se você gritar e aparecer alguém, aí é que vai ter que explicar o que tá acontecendo e aí que vai perder o emprego. Portanto não grita! Apanha sem gritar!”.

