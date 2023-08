Remake de Elas por Elas: O terror que assombra os bastidores da novela da Globo

Escrito pelas mãos de Thereza Falcão e Alessandro Marson, o remake de Elas por Elas chega na programação da Globo no final de setembro, mas a novela já é alvo de muitos comentários e alguns problemas nos bastidores.

Sem aviso prévio, os autores precisaram correr para solucionar duas baixas no elenco principal precisou enfrentar duas mudanças de elenco importantes em cima da hora. A primeira foi a saída de Monica Iozzi, que era uma das protagonistas e foi substituída por Mariana Santos, que precisou deixar as madeixas loiras e ficar morena, já que Natália, seu papel na trama, tem essa característica.

Lazaro Ramos volta à Globo e vive Mário Fofoca no remake de Elas por Elas (Mauricio Fidalgo/Mauricio Fidalgo/Globo)

Vale lembrar que na versão original de Elas por Elas, levada ao ar em 1982, a personagem foi interpretada pela famosa atriz Joana Fomm.

Depois disso, outra baixa no elenco. Desta vez, Du Moscovis, que faria uma participação especial nos primeiros capítulos como Átila, informou sua saída do elenco. O personagem é marido de Lara, vivida por Deborah Secco, e morre no início do remake da Globo. Às pressas, os autores escolheram Sérgio Guizé para o personagem.

Mortes no elenco de Elas por Elas?

Muitos fãs da novela, que volta à Globo no dia 25 de setembro, ficaram assustados ao saber que duas atrizes do folhetim morreram. Estamos falando de Maria Helena Dias, aos 91 anos, que morreu no dia 1º de agosto, e Aracy Balabanian, que partiu no dia 7 de agosto.

Outro nome e outra história: o que podemos esperar do remake de "Elas por Elas" (Foto: Divulgação/Globo)

Parte do elenco original da novela, a primeira interpretou Carmem, que na nova versão será Renné, personagem de Maria Clara Spinelli. Já a segunda veterana, que mantinha seu contrato com a Globo, interpretou Helena, papel que agora caberá a Isabel Teixeira.

Com direção geral de Caetano Caruso e artística de Amora Mautner, o remake de Elas por Elas conta com Deborah Secco, Késia Estácio, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Mariana Santos, Karine Teles e Maria Clara Spinelli. O ator Lázaro Ramos também volta ao canal para viver Mário Fofoca, detetive interpretado por Luís Gustavo, que morreu em 2021.

