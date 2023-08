Paulo Betti diz que ‘água bateu na bunda’ ao perder contrato com a Globo

No ar em Amor Perfeito e na reprise de Mulheres de Areia, Paulo Betti deixou o elenco fixo da TV Globo, onde ficou exclusivo por 40 anos. Mas, depois de muitos personagens, novelas e séries, o ator assume que os tempos mudaram e que a queda na audiência é uma realidade.

“A Globo não tem mais a audiência que ela tinha e são decisões econômicas que uma emissora de televisão deve fazer dentro da conjuntura atual. Acho até que é salutar”, afirmou o famoso ao conversar com a coluna Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Em "O Fim do Mundo", Paulo Betti interpreta Joãozinho da Dagmar (Nelson Di Rago/Globo)

Mesmo deixando o canal carioca, o veterano diz que está tranquilo e que trabalhar na Globo é muito bom: “Que venham convites para filmes incríveis e de histórias maravilhosas. É gostoso trabalhar lá, é uma grande empresa, mas é outro momento. A minha mãe dizia uma coisa muito interessante: ‘Quando a água bate na bunda, você é obrigado a nadar’”.

Com um contrato acabando em 15 dias e com o fim da novela Amor Perfeito chegando, Paulo Betti lembra de sua trajetória: “As histórias são assim: têm começo e fim. E volta também. Daqui a dois meses, posso receber convite para fazer uma novela na emissora e vou considerar com o maior carinho”.

Em Amor Perfeito, Paulo Betti interpreta o prefeito Anselmo Evaristo (Paulo Belote/Globo)

Paulo Betti e seus personagens diversos

Além de Wanderlei, o amante de Raquel (Gloria Pires), em Mulheres de Areia, o veterano também interpretou personagens marcantes no século 21. Em 2007, por exemplo, ele viveu o arqueólogo milionário Flávio e contracenou com Priscila Fantin. Já em 2014, o blogueiro Téo Pereira, da novela Império, fez o ator voltar ao auge.

Em 2019, o famoso também esteve no elenco de O Sétimo Guardião e Órfãos da Terra. Já no ano passado, ele esteve no elenco de Além da Ilusão, trama protagonizada por Larissa Manoela, e no começo deste ano fez parte do The Masked Singer Brasil.

