O que se sabe sobre a ida do príncipe Harry para a Inglaterra um dia antes do aniversário da morte da rainha

O príncipe Harry supostamente irá para a Inglaterra para uma aparição no WellChild Awards, que acontecerá em 7 de setembro - literalmente um dia antes do aniversário de um ano do falecimento da rainha Elizabeth, em 8 de setembro. Ao mesmo tempo, no Reino Unido, a realeza se reunirá em Balmoral para prestar homenagem à rainha.

No entanto, fontes disseram ao Mirror que o Príncipe Harry, que viajará sozinho, “não tem intenção” de ver o seu pai, o rei Charles, ou o seu irmão, príncipe William, durante sua rápida parada no Reino Unido. Uma fonte também observa que o relacionamento de Harry com sua família permanece “firmemente enraizado no fundo do poço” e que, “embora alguns possam sugerir que seria uma boa ordem para a família resolver suas diferenças, talvez até mesmo na memória da falecida rainha, está muito longe de acontecer”.

Embora uma visita para ver seu pai e irmão afastados pareça improvável, Harry pode acabar vendo suas primas, a princesa Beatrice e a princesa Eugenie na viagem, já que a relação entre eles continua bastante próxima. Então pelo menos tem isso!

Enquanto isso, de acordo com o The Telegraph “pela primeira vez desde que se mudou para o exterior, Harry será forçado a pedir permissão ao Palácio de Buckingham para acomodação”, devido a ter sido despejado de Frogmore Cottage - a casa que ele dividia com Meghan Markle antes de se mudarem para o Canadá e depois Califórnia.

Ainda segundo o portal, o príncipe Harry “deve solicitar acesso a um apartamento em uma das propriedades reais” ou ficar em um hotel ou com amigos. Definitivamente, são tempos estranhos para a família real britânica.

