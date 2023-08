Matriculada no crossfit? Essa foi a resposta direta e reta de Jojo Todynho

A recuperação de Jojo Todynho da cirurgia bariátrica virou um capítulo na vida da famosa, que conversa com os seus milhares de seguidores diariamente. Mas, ela também anda sendo cobrada por eles e resolveu responder se vai trocar a academia pelo crossfit.

Em uma sequência de vídeos, publicados no Storie do Instagram, a cantora de Que Tiro Foi Esse declarou que sua resposta é “não” e resolveu explicar: “Vocês falam para eu entrar no crossfit, mas olha a minha cara de quem tem paciência para ficar subindo em corda, segurando em barra. Eu não tenho paciência para isso não”.

Jojo Todynho ainda disse que se gostasse da prática teria como fazer sem pagar: “O meu primo dá aula de crossfit em Bangu e eu fui perguntar para ele. Fui fazer uma aula com ele uma vez só, foi subir na caixa e voltar para nunca mais”.

Depois da cirurgia bariátrica, Jojo Todynho pretende voltar para academia (Reprodução/@jojotodynho)

A vencedora de A Fazenda 12 ainda brincou que seu parente fica lembrando de coisas que ela deseja esquecer: “Outra coisa, eu não treino com ele por que ele é horrível, ele fica pegando no seu passado. Eu treino na força do ódio para não ter que voltar a olhar na cara dele”.

Por fim, a cantora colocou um ponto final na conversa e disse que o seu negócio é outro: “Eu não gosto, o meu bagulho é pegar ferro e ouvir a Carol gritando. Aliás, eu estou aqui querendo chorar, eu só recebo não. Eu tô doida para treinar”, brincou ela.

Jojo Todynho fala ao Fantástico sobre a cirurgia bariátrica (Reprodução/Globo)

Jojo Todynho volta a reclamar de bariátrica

Ainda nas redes sociais, a contratada da TV Globo voltou a reclamar do pós-operatório. Desta vez, a famosa disse que a única coisa que ela critica é o fato de não conseguir beber água.

“A única coisa dessa cirurgia que está me deixando revoltada é água. Eu bebo água no golinho e isso está me irritando de uma forma…Eu fico me perguntando quando eu vou poder beber água normal? Sabe quando você bebe naquela vontade…Eu fiz isso e, minha filha, voltou tudo”.

