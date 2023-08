Mãe de Larissa Manoela diz que a família do noivo da atriz de ‘fez trabalho’ para ela

Novas informações divulgadas pela colunista do Metrópoles, Fábia Oliveira, revelam que a mensagem enviada por Silvana Taques foi apenas uma de várias declarações referentes à religião da família do noivo de sua filha, Larissa Manoela.

Segundo a colunista, uma fonte próxima da família revelou que os comentários envolvendo a religião da família de André Luiz Frambach eram constantes, e feitos como forma de atingir a atriz, uma vez que seu noivado não era do agrado da mãe.

Silvana, que pode responder na justiça pelo crime de intolerância religiosa, utilizaria os comentários pejorativos sobre os pais de André como forma de abalar a relação entre o casal.

As informações vieram à tona depois que o colunista do UOL, Lucas Pasin, divulgou na íntegra a imagem da troca de mensagens entre Larissa Manoela e sua mãe, na véspera do Natal de 2022.

No registro, Silvana se referia aos pais de André como ‘família macumbeira’.

Falas como esta eram corriqueiras

Segundo a fonte de Fábia, Silvana costumava se referir à família de André como “macumbeiros”, utilizando a expressão de forma pejorativa. Em relação ao pai do ator, ela especificamente o chamava de “Homem da capa preta”.

Silvana também teria dito que a família de André Luiz tinha “feito um trabalho” para Larissa Manoela, na intenção de mudar as atitudes da filha.

Apesar de revelar outras falas problemáticas em relação à religião da família de André Luiz Frambach, a fonte da colunista também afirma que Silvana não é intolerante religiosa, e que usava esse discurso como “desculpa para atingir Larissa e o noivo”.

Ela inclusive “teria muitos amigos espíritas, assim como a família de André Luiz”. Silvana também teria o apoio destes amigos na confusão envolvendo sua filha.

Após a mensagem de Silvana se tornar pública, a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa do Rio declarou que pretende intimar os pais da atriz em relação ao ocorrido.

