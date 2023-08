Jojo Todynho enaltece namorado após presenteá-lo com carro: ‘melhor coisa é viver no off’

Na última quarta-feira, 23 de agosto, Jojo Todynho publicou uma série de stories falando sobre seu relacionamento com Renato Santiago, após dar um carro de presente para ele. “Gostou meu amor do seu presente?” É isso, presente pro meu preto. Ele merece”, iniciou ela ao mostrar o namorado conferindo o veículo.

A famosa continuou contando sobre a história dos dois: “Esse homem me atura há 10 anos e mais oito meses oficializados de relacionamento. Tô muito feliz, vivendo cada vez mais, sem perturbação. Renato é uma pessoa maravilhosa”.

Reprodução Renato Santiago, o namorado de Jojo Todynho, ao receber o carro de presente Foto: @jojotodynho (Instagram)

Para demonstrar esse afeto, a cantora foi até a concessionária, para comprar o Honda Civic, que é avaliado em R$ 240 mil. Segundo o vendedor, Jojo chegou com uma bolsinha recheada de notas de 100 e 50 reais para fechar a compra do veículo.

Jojo mostra que não se preocupa com o valor do presente, já que eles são amigos de longa data. “Se daqui a pouco a gente não tiver junto, vamos continuar sendo amigos. Mas ele já falou que não me larga não”.

E continuom elogiando Renato: “Ele é trabalhador; proletariado brasileiro. Do trabalho vai pro curso, depois vai pra academia. Não gosta de tirar foto. Odeia aparecer. O povo fica na rua pedindo pra tirar foto com ele e ele não quer. Homem trabalhador”, acrescentando que ele é ‘low profile’: “Às vezes eu envio algo pra ele no direct do Instagram e tenho que enviar no WhatsApp também”, e continuou: “Tá ótimo, fica assim quietinho, afinal o que ninguém não sabe, ninguém estraga. Inveja é pior do que macumba, já dizia minha tia que é mãe de santo”.

A ex-Fazenda mantém seu relacionamento com Renato bem mais discreto nas redes sociais, devido ao perfil do namorado. Mas, segundo ela, está mais feliz assim: “a melhor coisa é viver no off, em paz, sem preocupação, sem chateação.”

