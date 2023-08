Jennifer Aniston revela lindo gesto que Adam Sandler faz anualmente

Jennifer Aniston, de 54 anos, e Adam Sandler, de 56, são amigos íntimos há muito tempo e isso realmente fica evidente, estejam eles juntos dentro ou fora da tela. E agora foi revelada mais uma evidência. Em entrevista exclusiva ao The Wall Street Journal, a atriz revelou a única coisa que seu querido amigo faz por ela todos os anos: ele manda um buquê de flores.

No ano passado, Aniston realmente se abriu sobre sua jornada de fertilização in vitro e como ela tem lutado para ter um filho ao longo dos anos. E depois de tomar a decisão de contar sua história para o mundo, a atriz de Friends recebeu um grande apoio dos fãs, que a elogiaram por discutir um assunto que muitas vezes é rotulado como “tabu” ou “privado”.

Ao conversar com o The Wall Street Journal, Aniston compartilhou abertamente que o ator de Click e sua esposa, Jackie Sandler, sempre estiveram ao seu lado durante sua difícil jornada com a fertilização in vitro. E a bela maneira como demonstraram seu amor e apoio é enviando a ela uma variedade de flores todos os anos no Dia das Mães.

Embora a estrela de Mistério no Mediterrâneo esteja satisfeita em não ter filhos, ainda há uma área de sua vida com a qual ela diz ainda ter dificuldades: relacionamentos. Em 2018, Aniston se divorciou de seu marido há três anos, Justin Theroux. E desde então, relacionamentos ainda são algo que não é fácil para ela.

Mas, se tem um relacionamento que é de causar inveja, é a amizade de Jennifer e Adam. Eles nunca deixarão de ser a meta de amizade de muitos.

