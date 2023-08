Instagram hackeado! Perfil da mãe de Larissa Manoela foi invadido por golpistas

Na manhã desta quinta-feira, dia 24 de agosto, a mãe de Larissa Manoela teve uma surpresa desagradável envolvendo seu perfil do Instagram. A rede social de Silvana Taques foi hackeada e invadida pelos chamados “Golpistas do Pix”.

Conforme publicado pelo Terra, após perde o acesso a conta, foi publicada uma foto de Silva e seu marido, Gilberto Elias, prometendo retorno financeiro mediante investimentos feitos via Pix.

“Quer saber como ganhar esse investimento em menos de 10 minutos? Me chamem no direct com a seguinte frase: ‘QUERO INVESTIR’”, afirmava a legenda da foto publicada pelos golpistas se passando por Silvana.

A postagem em questão ficou no ar por aproximadamente uma hora e teve os comentários trancados para evitar possíveis denúncias ao perfil.

O perfil de Silvana Taques, mãe de Larissa Manoela, está divulgando investimento com retorno “garantido” e convocando seguidores para conversar pelo direct. pic.twitter.com/hzOkzU0Zwa — Alexandro Magnos (@allemagnos) August 24, 2023

Golpe do Pix

Além da publicação em questão, outras três postagens foram feitas pelos golpistas em nome de Silvana. Nas publicações, uma suposta tela de bloqueio foi compartilhada com uma mensagem incentivando os seguidores a realizarem um “investimento 100% seguro”.

Em seguida, foi publicada uma “tabela de retorno”, mostrando valores que poderiam retornar aos investidores. O perfil foi recuperado pela mãe de Larissa Manoela e teve sua configuração alterada para o modo ‘privado’.

O golpe do Pix se tornou comum depois que vários perfis começaram a ser hackeados. Após o “roubo do perfil”, os golpistas usam as imagens da conta hackeada para divulgar falsos investimentos com promessa de lucro.

Leia também: Valores retirados da conta de Larissa Manoela teriam sido utilizados pela mãe

Em alguns casos, a vítima recebe a promessa de lucros exorbitantes diante de transferências realizadas por Pix, mas após transferir o valor, o ‘lucro’ não é enviado e a pessoa corre o risco de não conseguir reaver o dinheiro.

Isso acontece uma vez que os bancos não realizam a devolução de valores transferidos via Pix, bem como também não se responsabilizam por valores transferidos por engano.