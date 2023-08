Faustão do coração: Perfil criado pela esposa do apresentador ainda não engajou

Luciana Cardoso, esposa do apresentador Fausto Silva, que segue em meio ao tratamento e à espera de um transplante de coração, está focada em uma nova página no Instagram, chamada Faustão do meu coração oficial, que vai ser usada para compartilhar histórias sobre doação de órgãos.

Mas, no perfil que conta apenas com 500 seguidores, até o fim deste texto, a esposa do ex-apresentador do Domingão e do Faustão na Band avisou que a plataforma bloqueou a primeira página criada e foi preciso fazer outra: “Nossa conta foi derrubada, mas criamos outra! Sigam e enviem para os seus amigos”, escreveu ela.

Esposa de Fausto Silva cria página do Instagram para falar sobre doação de órgãos (Reprodução/Instagram)

Em seguida, a página deixa claro que a ideia não é falar apenas de Fausto Silva, mas contar histórias de pessoas anônimas: “Você que tem alguma história de transplante, passou por isso, ou conhece alguém, nos procure...queremos compartilhar com mais pessoas sobre o assunto”.

Depois destas mensagens, ainda pelos stories, aparece uma onde Lucina conversa com outro perfil e, logo abaixo, surge uma frase avisando que as histórias começam a surgir: “Estamos começando a receber contatos. Entre em contato com a nossa equipe!”.

Perfil Faustão do Coração diz que primeira página foi derrubada (Reprodução/Instagram)

Com apenas duas publicações no feed, sendo uma o vídeo com o depoimento do famoso e outra sobre a doação de órgãos, o perfil Faustão do meu coração oficial se descreve como uma “conta criada para compartilhar histórias da vida real , de doadores e receptores”.

LEIA TAMBÉM: Remake de Elas por Elas: O terror que assombra os bastidores da novela da Globo

Entre os perfis que segue estão João Guilherme, filho de Faustão, a apresentadora Angélica, a TV Globo, emissora onde o famoso trabalhou por mais de trinta anos, e a página oficial de Fausto Silva.

Esposa de Fausto Silva anuncia conteúdo com outros perfis (Reprodução/Instagram)

Quanto tempo Faustão deve esperar por um coração

Na fila de transplante do Sistema Único de Saúde (SUS), o apresentador pode esperar de dois a três meses por um coração, segundo a CNN Brasil. Mas em casos de menor gravidade, o tempo médio para o transplante de coração é de 18 meses.

De acordo com o cirurgião cardiovascular Edmo Atique Gabriel, existem duas filas para o transplante de coração. Uma para pacientes considerados estáveis, que não dependem de medicamentos e não precisam ficar internados; e outra para casos prioritários que demandam atenção médica intensiva.

No caso de Faustão, a espera é pela segunda fila, a de pacientes prioritários. Nesta, aguardam pacientes com piora progressiva da função cardíaca e que dependem de medicamentos ou dispositivos de suporte para a função cardíaca e outros órgãos.

LEIA TAMBÉM: Separação de Meghan Markle e o Príncipe Harry está afetando seus filhos, saiba o motivo