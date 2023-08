Entenda os motivos que levaram à quebra do sigilo bancário de Tatá Werneck e Cauã Reymond

Terra e Paixão: Após 10 anos, Tatá Werneck retorna para as novelas da Globo (João Miguel Júnior/Globo)

Tatá Werneck, Cauã Reymond e o apresentador Marcelo Tas tiveram a quebra de sigilo bancário determinada pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Pirâmides Financeiras.

Segundo informações do Splash, a decisão foi divulgada após uma sessão realizada na quarta-feira, 23 de agosto, na Câmara dos Deputados.

O pedido em questão foi feito pelo deputado federal Paulo Bilynskyj (PL-SP), devido a participação dos atores e do apresentador em propagandas para a empresa Atlas Quantum, investigada em um esquema de pirâmide financeira.

No pedido, deferido pela câmara, é possível ler: “Requer que esta CPI decrete a quebra do sigilo bancário da empresa Atlas Quantum, pertencente à Rodrigo Marques dos Santos, CNPJ Nº 31.049.719/0001-40, e dos contratados, os senhores Cauã Reymond Marques e Marcelo Tristão Athayde de Souza, e a senhora Talita Werneck Arguelhes, assim como o acesso aos contratos e aos dados do pagador relativos às campanhas realizadas”.

Apesar de serem convocados, Tatá, Cauã e Marcelo Tas não comparecerão à comissão depois de conseguirem um habeas corpus junto ao Supremo Tribunal Federal.

Entenda a situação dos artistas

Durante os anos de sua operação, a Atlas Quantum foi acusada de aplicar golpes de mais de R$7 bilhões, o que causou prejuízos a mais de 200 mil investidores, incluindo o apresentador Marcelo Tas.

O apresentador e os atores Cauã Reymond e Tatá Werneck participaram de diversos vídeos da empresa, que ainda podem ser visualizados na página da Atlas Quantum no Facebook. Nos registros, eles afirmaram acreditar na empresa e no mercado de investimentos em criptomoedas.

“Acho que as pessoas vão perceber que é um percurso natural, que elas precisam começar a ter maior controle sobre os seus gastos. Fiquei interessada por ter o domínio sobre algo que eu luto tanto e sempre lutei tanto para conseguir”, declarou a atriz em um dos vídeos.

