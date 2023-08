De férias, Ana Maria Braga vive momento de renovação da fé no Rio Jordão: ‘importante para quem crê’

Os espectadores do Mais Você estão cheios de saudades da rainha das manhãs, Ana Maria Braga. Mas, a apresentadora, que tirou duas semanas de férias, está aproveitando ao máximo os dias de folga em Israel.

Em um vídeo compartilhado na última quarta-feira, 23 de agosto, a loira postou um registro em que é batizada no Rio Jordão, em Yardenit. Momento simbólico que ela explica na legenda de sua publicação: “Yardenit é um local significativo de peregrinação para cristãos que buscam a confirmação do batismo no Rio Jordão”, escreveu Ana Maria. “Localizado nas margens do rio, em Israel, esse local sagrado oferece aos fiéis a oportunidade de participar de cerimônias de batismo em um ambiente reverenciado pela sua conexão com a tradição bíblica”.

A apresentadora, que sempre aborda o assunto religiosidade, já que é assumidamente cristã, ainda finaliza a legenda dizendo que “o gesto é simbólico, mas importante para quem crê”, reforçando que foi uma emoção única”.

Mais tarde, Ana Maria Braga postou um novo registro em que mostra as margens do Rio Jordão, que é segundo ela, “um dos alimentadores do mar da Galileia”. A apresentadora tem compartilhado fotos de diversos momentos vividos na Cidade Antiga de Jerusalém, em Israel.

“Parte final do vídeo onde mostro esse dia tão importante. Gesto simbólico de renovação da fé”, escreveu ela ao postar mais uma parte do vídeo do dia do seu bastismo no Rio Jordão.

Seus fãs e seguidores responderam a sua publicação, com palavras de amor e admiração. “É tão forte que nos aqui do outro lado ficamos arrepiados, emocionados que benção”, “Emocionante!!!! Ainda mais sabendo do ser humano que vc é !! Da tua fé!!” e “Gosto muito da sua curiosidade pela vida, Ana. Você tem ido tão longe e tudo experiências maravilhosas”, comentaram alguns seguidores.

