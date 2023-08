Arthur Urach rebate críticas e revela o quanto ganha por gravar vídeos de sexo da mãe: “É grana”

O DJ Arthur Urach, de 18 anos, filho da modelo Andressa Urach, voltou a rebater as críticas por gravar os vídeos de sexo da mãe publicados em uma plataforma de conteúdo adulto. Em entrevista ao programa “Fofocalizando”, do SBT, o rapaz disse que recebe 10% do faturamento dela e que não liga para os julgamentos das pessoas.

“Ganho 10% do que ela faz, é grana. R$ 60 mil. Estou ganhando muito dinheiro, por que vou me arrepender? Podem falar o que quiser, pelo amor de Deus, o importante é o que está caindo na minha conta. A nossa relação é muito de parceiros, de amigos, melhores amigos. Não é só a minha mãe, é a minha melhor amiga, a gente conversa de tudo, sexo, tudo, tudo”, afirmou ele.

Ainda durante a entrevista, Arthur disse que não se incomoda por ver a mãe de volta ao entretenimento adulto e que, inclusive, está acostumado com isso desde pequeno. O rapaz destacou que a mãe agora está muito mais tranquila do que no período em que se afastou desse mundo e frequentava igrejas evangélicas.

“Todas as críticas eu tomo como piada. Não importa o que os outros vão dizer, eu sei o que estou fazendo. Nasci no meio disso, vou continuar no meio disso e tem que aceitar, não importa”, ressaltou.

Andressa Urach também falou sobre o assunto e disse que, inclusive, foi incentivada por Arthur para voltar a produzir conteúdos adultos. Eles passavam por um momento de dificuldade financeira e perceberam que essa uma opção para ganhar dinheiro. “Eu amo a vida sexual e estamos bem, estamos felizes”, declarou ela.

A modelo disse, ainda, que não sabe quando pretende se aposentar. “Com tudo o que a gente tem na medicina, daqui a pouco eu estou bombando aos 70 lá na plataforma”, brincou.

R$ 15 mil por hora de programa

Também ao “Fofocalizando”, Andressa contou que, mesmo faturando alto na plataforma de conteúdo adulto, também segue se prostituindo. Ela revelou que cobra R$ 15 mil por hora durante os programas e que tem dificuldades em fazer sexo de graça (assista abaixo).

“Desde os meus 21 anos, aprendi a ganhar dinheiro em troca de sexo. Tenho dificuldade em ter relações sexuais sem que haja um pagamento envolvido. Acredito que tenho esse fetiche”, disse ela, que foi questionada sobre o valor dos seus programas. “Quanto é o meu cachê? Nunca tinha revelado isso antes, mas cobro R$ 15 mil por uma hora”, afirmou Andressa.

Além dos valores citados, recentemente ela ela comemorou ao ganhar um “troféu” da plataforma de conteúdo adulto Privacy, pois, em 23 dias, faturou R$ 500 mil.

