Após ser chamada de ‘desleixada’, Rafa Brites responde críticas: “Lidem com essa feiura”

A apresentadora Rafa Brites resolveu responder aos ataques que vinha recebendo com frequência por aparecer de ‘cara limpa’ nas redes sociais. Segundo ela, seguidoras a estavam chamando de feia e desleixada.

“Venho aqui explicar o meu desleixo, ou feiura, como vocês quiserem. Sim, o povo da internet está me achando feia. Recebi algumas mensagens semana passada e essa semana dizendo... Uma só escreveu ‘desleixada e achei um pouco pesado... Que estou com muita olheira, que estou abatida, cansada, muito diferente do que sempre estou”, iniciou a influencer nos stories do Instagram.

Ela explica que durante a sua gravidez, em 2017, observava diversas mulheres maquiadas e sorrindo e se sentia perdida.

“Eu fiquei apavorada pois eu via as mulheres, as celebridades, na capa das revistas, todo mundo de branco com aquela criança linda, a mãe maquiada, todo mundo sorrindo, ‘te apresento o herdeiro’. E eu falei: ‘meu Deus, aqui tá um caos, tô numa poltrona, meu peito sangrando, tô chorando, brigando com meu marido, vendo a conta do parto’. Achei que minha vida estava perdida e eu era a pior pessoa do mundo”, lembrou.

Contudo, ela percebeu tempos depois que a vida não era dessa forma e que agora está em outra fase.

“[...] Tive outro filho, meus peitos caíram e eu não estava feliz com o meu silicone, fiz explante, enxerto, passei por uma mega cirurgia. E é esse o jeito que eu tô. Eu tô assim, gente, pois essa é a realidade da pessoa que fez uma cirurgia eletiva. Essa é a realidade. Você anda curvada, eu não posso pentear o meu cabelo pois não posso levantar a mão, a gente fica abatida, tem remédio, dói. Você fica inchada, essa é a verdade. Como não uso filtro desde o começo do ano, é assim que tenho feito meus conteúdos. Lidem com essa feiura pois é a situação que eu tô”, rebateu as críticas.

Para finalizar, Brites disse para seus seguidores desconfiarem das coisas que são compartilhadas nas redes sociais.

“Desconfiem do contrário. Pra você que tem essa vontade de fazer algo como eu, a realidade é essa. Não tem outro caminho. Quando você vê a pessoa fazer a lipo HD e está toda maravilhosa é o pós do pós do pós. É uma edição, a pessoa quando está muito bem. O durante o pós é assim. Tem dreno no começo, não é bonito, não é legal. Não romantizem e lidem com essa situação pois não vou ficar aqui disfarçando outras coisas pois não é o meu propósito aqui nas redes sociais. Obrigada pelo carinho e preocupação”.

