Após cirurgia para retirada de tumor, Preta Gil dá atualizações sobre seu quadro de saúde

A cantora Preta Gil passou nesta semana por uma cirurgia para retirada do tumor no reto. A famosa está internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo (SP), desde a última quarta-feira (18/8).

No Instagram, Preta compartilhou com seus seguidores do Instagram, nesta quinta-feira (24/8), atualizações sobre seu quadro de saúde.

“Soraya fica me maquiando que nem boneca. Tiraram meu dreno nasogástrico, graças a Deus”, disse no vídeo.

Recentemente, a cantora revelou que a cirurgia para retirada do tumor foi um sucesso.

“Meus amores, esperei tanto por esse dia. Semana passada me submeti a uma cirugia, que foi um sucesso. Ontem tivemos o resultado final, porque o material tinha ido para análise”.

“Meu corpo, agora, está livre das células cancerígenas, mas a cura envolve outras coisas. Vou continuar me cuidando para que a doença não volte”, completou.