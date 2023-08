Ao lado de Patrícia Poeta, atriz Fernanda Rodrigues se derrete por veterana

Ao lado de Patrícia Poeta, atriz Fernanda Rodrigues fala de suas personagens no TBT do Encontro (Reprodução/Globo)

Fernanda Rodrigues esteve no TBT do Encontro com Patrícia Poeta e não poupou palavras para falar de como gosta de Lucinha Lins, veterana que foi sua mãe em diversas novelas da TV Globo.

“Ela é demais. Até hoje eu falo para as pessoas que ela não é minha mãe. Mas, esses encontros da vida são a nossa vida. Ela é muito amorosa e gentil. Lucinha te amo”, disse a atriz, que está no elenco de Fuzuê, produção inédita.

Já a veterana apareceu no Encontro por meio de um vídeo que foi gravado em sua casa e avisou que mesmo com a passagem do tempo, muitos fãs acham que elas são mãe e filha na vida real

“Oi minha filhota do coração...como eu gosto de você, quando era tão menina, tão garota. Eu tenho uma filha chamada Beatriz e as pessoas me paravam na rua para falar como ela cresceu. Até hoje eu tenho que explicar que Fernanda Rodrigues não é minha filha de verdade, só na ficção. Você vai ser minha filhota pelo resto da vida”, contou ela.

Patrícia Poeta segue recebendo famosos no Encontro (Reprodução/Globo)

Ao lado de Patrícia Poeta, a atriz lembrou algumas novelas que fez na TV Globo e lembrou que começou a carreira aos três anos, quando fazia algumas figurações, clipes de música e propagandas.

Entre as produções que mais se destacou foi Malhação, que já não faz parte da grade da emissora carioca. Ao lembrar de suas personagens, a famosa contou um pouco dos bastidores: “Eu fiquei muito tempo em Malhação. Eu fiz o piloto, que era para ver se seria aprovado. Foi muito bom”.

MV Bill vai ao Encontro e web diz que o rapper desafinou (Reprodução/Globo)

Enquanto o TBT do Encontro com Patrícia Poeta acontecia, fãs da atriz de Fuzuê foram ao Twitter comentar sobre a participação dela no matinal: “Eu fico impressionado com a Fernanda Rodrigues, ela atua desde o ano que eu nasci e continua linda, com a mesma carinha de menina angelical”, escreveu uma pessoa.

Um outro anônimo afirmou que Fernanda Rodrigues “é uma estrela mirim que deu certo” e um terceiro chamou a famosa de “diva” e relatou ainda que gosta muito de sua personagem em Fuzuê, chamando ela de “uma influencer sem freios”.

