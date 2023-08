A estranha razão pela qual os filhos do príncipe William e Kate não podem se sentar para comer com eles

Ninguém é imune aos protocolos que os membros das diferentes realezas devem seguir para manter o legado de seus antepassados e marcar a diferença em relação aos plebeus, portanto, o Príncipe William e Kate Middleton não são exceção. O que muitos não imaginavam é que eles até mantêm esses protocolos na intimidade familiar.

Apesar dos escândalos que tiveram que enfrentar, os Príncipes de Gales tornaram-se numa parceira digna de admiração para os seus seguidores. Eles se mantiveram consistentes e têm levado adiante o legado que irão transmitir aos seus filhos: o Príncipe George, a Princesa Charlotte e o Príncipe Louis.

Kate e William têm se incumbido de dar às suas crianças a melhor educação baseada na diplomacia que devem manter ao serem membros reais e, embora nem sempre consigam cumprir com elas por serem crianças, agora um chef da família real revelou um comportamento frio que os futuros reis da Inglaterra devem cumprir, diariamente.

A razão pela qual os filhos de William e Kate não podem comer com seus pais

A diferença da maioria das famílias onde os pais se sentam com seus filhos na hora das refeições, aos filhos da Kate Middleton e do príncipe William não lhes é permitido sentar-se com eles durante as férias e jantares oficiais por uma razão interessante.

“Eles não são permitidos sentar-se com os adultos até que tenham aprendido a arte da conversação educada”, revelou o ex-chef real Darren McGrady à Harper’s Bazaar, de acordo com o Mirror.

Mesmo durante o Natal, os irmãos devem comer com suas babás na sala reservada até atingirem a maioridade para serem apresentáveis ​​durante os assuntos públicos de Estado.

“As crianças sempre comem na creche [real] até terem a idade suficiente para se comportarem adequadamente à mesa do jantar”, explicou McGrady.

O homem trabalhou para a falecida Rainha Isabel II por cerca de 15 anos e anteriormente sabia tudo sobre as refeições que ela costumava comer diariamente.

McGrady revelou alguns detalhes da casa real, como a comida favorita da falecida monarca, que adorava comer sanduíches de geléia durante o chá da tarde.

“À rainha serviam-lhe pequenos pedaços de marmelada na creche quando ainda era criança. Ela trouxe isso para seu chá da tarde desde então”, disse.