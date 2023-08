5 filmes na Netflix para assistir quando se está ansioso: eles ajudam você a esquecer suas preocupações

A Netflix conta com um amplo catálogo de filmes perfeitos para frear o estrese e a ansiedade | (Columbia TriStar / Lionsgate / Netflix)

A ansiedade é uma resposta normal às situações estressantes que enfrentamos na vida. No entanto, às vezes, pode nos sobrecarregar e nos afligir de forma desesperadora.

Neste momento, cada pessoa tem sua forma de lidar com medo, tensão e ansiedade, mas uma maneira muito eficaz de aliviar esses sentimentos é assistir filmes na Netflix.

No entanto, não pode ser qualquer produção, mas apenas aquelas com histórias envolventes e fáceis de seguir que ofereçam risadas, aventuras e escape tão necessários.

Filmes na Netflix para ver quando você tem ansiedade

Por isso, a seguir, apresentamos cinco longas-metragens na plataforma de streaming que ajudam a aliviar a ansiedade e são ideais para se distrair das suas preocupações por algum tempo.

Os Outros Caras (2010)

Os atores Will Ferrell e Mark Wahlberg encabeçam esta inteligente e cômica paródia sobre filmes de policiais que vão fazer você rir e também emocionar com suas cenas de ação.

Sinopse: Desesperados por serem os melhores policiais, dois detetives inadaptados libertam-se de seus empregos de escritório e topam com o maior caso de suas carreiras.

A mentira (2010)

Emma Stone é a protagonista deste filme sobre a adolescência que certamente vai ajudar você a esquecer tudo o que passa pela sua mente quando tem ansiedade.

Sinopse: Quando uma mentira sobre a reputação de Olive faz com que sua vida na escola passe de desconhecida para vergonhosa, ela decide adotar uma nova e provocante imagem.

O Lado Bom da Vida (2012)

Bradley Cooper e Jennifer Lawrence lideram esta tragédia cômica indicada para o Oscar que talvez não vai fazer você rir, mas te fará ver o lado positivo das coisas que acontecem.

Sinopse: Um homem com transtorno bipolar se muda para a casa de seus pais e estabelece um laço com uma jovem viúva. Juntos, eles encontrarão uma nova forma de cura.

Festival da Canção Eurovisão: A História de Fire Saga (2020)

A divertida comédia musical com Will Ferrell e Rachel McAdams é perfeita para acalmar a sua ansiedade, pois absorve você em seu universo durante as duas horas de duração.

Sinopse: Dois cantores de uma pequena cidade querem realizar o seu sonho em uma grande competição internacional. Serão capazes de superar as tensões, as rivalidades e os problemas no palco?

Meu vizinho Totoro (1988)

O clássico animado vencedor do Oscar conta uma história reconfortante que se sente como um forte abraço, o que é muito benéfico quando passamos por momentos de preocupação.

Sinopse: Quando sua mãe é hospitalizada, essas duas irmãs vão para o campo japonês para passar o verão com seu pai.

Por fim, devemos nos lembrar que se os sentimentos de ansiedade se tornam excessivos, persistem o tempo todo e entravam a vida cotidiana, é importante procurar ajuda profissional.