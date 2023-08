VÍDEOS: Pai diz que Andressa Urach é motivo de vergonha e quer medida drástica: “Vagabunda sem valor”

O pai da modelo Andressa Urach usou as redes sociais para deixar claro que desaprova a volta dela ao mundo do entretenimento adulto e também o fato de permitir que seu neto, Arthur Urach, de 18 anos, produza vídeos de sexo. Em publicações em seu Instagram, o caminhoneiro Carlos Alberto Urach xingou a ex-miss Bumbum e disse que ela envergonha a família. Além disso, afirmou que pretende pedir um exame de DNA para confirmar a paternidade (assista abaixo).

“A Andressa Urach está fazendo a família Urach se envergonhar (...) Veja o que essa menina está fazendo, usando o sobrenome da família, que é muito forte, tem brasão. Ela se produziu com mentira. Hoje ela é uma vagabunda sem valor que vem botando a sua fuça em todos os meios e canal de imprensa por dinheiro. Perdeu a família, o seu filho, ela não passa de uma vulgar”, declarou o caminhoneiro.

“Peço o DNA agora porque não acredito que tenha colocado uma filha no mundo para envergonhar a família (…) A Andressa não poderia fazer o papelão que ela faz. Como pai, estou aqui para dizer que eu não aprovo isso (...) É vergonhoso um pai ter que dizer que não apoia e eu não a considero mais minha filha”, disparou ele.

Em outro vídeo, Carlos Alberto pediu “desculpas a todos os evangélicos do país” por conta do comportamento de Andressa: “Como pai eu chamei a atenção, mas ainda tem gente leiga que fica contra o pai. Eu faço uma defesa, como todo pai do Brasil, que cria seus filhos bem criados (...) Que não façam o que ela vem fazendo, de ter rifa a R$ 1,99 para vender seu corpo. Um pai fica muito sentido, ainda mais por ela estar usando o sobrenome da família.”

“Ela poderia usar um nome de ‘guerra’, assim a população entenderia melhor e o pai também. Ela é maior de idade e pode fazer o que quiser, mas humilhou os evangélicos. Hoje ela mostra quem ela é e precisa urgente de um tratamento. A mãe dela tem que a levar a um psiquiatra, pois ela está ficando louca. Ela colocou meu neto [Arthur] para produzir [os vídeos de sexo], que é uma coisa que mãe não faz. Tudo isso por dinheiro. Ela está incapaz de conviver com a sociedade. Eu sinto muito e peço perdão a todos os crentes”, ressaltou.

Essa não foi a primeira vez que Andressa e o pai se desentenderam. Em 2015, ele chegou a se pronunciar publicamente dizendo que não a considerava mais como filha. Porém, anos depois eles se reconciliaram e Carlos Alberto esteve presente no casamento dela com o empresário Thiago Lopes.

No Instagram do caminhoneiro, há várias publicações com fotos da ex-miss Bumbum, nas quais o pai fala sobre o orgulho e amor que tem pela filha. No entanto, desde que ela deixou de frequentar uma igreja evangélica decidiu voltar ao mundo do entretenimento adulto, eles romperam novamente.

Por enquanto, Andressa não se pronunciou sobre as falas do pai.

Faturando alto

A modelo segue faturando alto depois que retornou ao entretenimento adulto. Recentemente, ela comemorou ao ganhar um “troféu” da plataforma de conteúdo adulto Privacy, pois, em 23 dias, faturou R$ 500 mil.

“Meio milhão em 23 dias está bom pra vocês? Quando você ganhar o que eu ganho e começar a fazer pix na minha conta, então você pode falar de mim! Obrigada a todos os fãs, em oito dias batemos R$ 100 mil em vendas, e em 23 dias batemos R$ 500 mil em vendas! Sou a campeã em tempo recorde do Privacy. Rumo ao 1 milhão, 2, 3, 4″, disse ela em postagem em seu Instagram.

A modelo também mostrou um carro de luxo de comprou, que tem preço a partir de R$ 180 mil.

Sobre as críticas que tem recebido por ter os conteúdos gravados pelo próprio filho, ela rebateu.“Eu não tenho vergonha, eu não sinto nada, ele não sente nada. É extremamente profissional. Arthur é um ótimo fotógrafo, faz as gravações de uma maneira excepcional, até fala às vezes sobre qual a melhor posição, o que tem que fazer, então ele é extremamente profissional”, garantiu a modelo.

Arthur também se pronunciou sobre o assunto e ressaltou que encara essa função com profissionalismo e garantiu que não fica excitado. “Não acontece porque vejo tudo como um trabalho nessa situação. Só consigo pensar numa posição que fique melhor para vender mais”, afirmou ele.

