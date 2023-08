Valores retirados da conta de Larissa Manoela teriam sido utilizados por Silvana em nova sociedade

Após a divulgação das transferências feitas pela mãe de Larissa Manoela da conta das empresas de sua filha para sua conta pessoal, uma nova informação pode ter revelado o destino de parte dos valores.

Segundo o EXTRA, na mesma época em que as movimentações começaram a ser realizadas, Silvana teria se tornado sócia de uma fábrica de sorvetes no Paraná.

Foi revelado que Silvana é doa de parte da Drivana Franquias Ltda, uma rede franqueadora de sorvetes e açaí fabricados na região de São Mateus do Sul. A inauguração foi realizada no dia 30 de julho e não contou com a presença da mãe de Larissa Manoela.

Ainda segundo informações, o contrato social da nova empresa possui somente o nome de Silvana e de sua comadre, sem citar seu marido, Gilberto Elias, em qualquer momento.

Projeto de franquias

Com a empresa, a ideia das sócias é expandir as franquias por todo o Paraná, tendo a sede principal em Guarapuava, cidade natal de Larissa Manoela.

Apesar da marca existir desde 1998, Silvana entrou como sócia investidora no processo de expansão, iniciado no meio do ano de 2022, quando também começaram as tensões entre ela e a filha.

Antes de assumir a gestão da carreira da filha, Silvana trabalhava como pedagoga, enquanto seu marido, Gilberto, atuava como corretor de imóveis. Diante do crescimento da carreira da filha, os dois decidiram abandonar seus empregos para realizar a gestão dos trabalhos de Larissa.

Tensões familiares

O clima tenso na família de Larissa Manoela começou depois que a atriz manifestou seu desejo de acompanhar e gerir sua vida financeira.

Ao assumir o controle de sua carreira, Larissa descobriu diversas transferências bancárias não autorizadas e outras inconsistências que levaram ao rompimento entre ela e os pais.

Além de abrir mão de um patrimônio avaliado em R$18 milhões, a atriz e empresária também descobriu transferências milionárias entre as contas das empresas e as contas pessoais de seus pais.