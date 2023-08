“Sua cabeça é estranha”: Paris Hilton mostra seu filho e enfrenta críticas que nenhuma mãe gostaria

Paris Hilton tornou-se mãe há sete meses, juntamente com seu marido, o economista Carter Reum, com a chegada de seu pequeno Phoenix, que nasceu através de uma barriga de aluguel.

Enquanto a modelo vive a maternidade pela primeira vez, ela aproveitou para mostrar seu bebê aos seus seguidores no Instagram, mas o que ela não contava era com a crueldade que alguns internautas podem lançar com comentários impertinentes.

A foto do bebê de Paris Hilton que se tornou alvo de críticas

A multimilionária enfeitiçou as redes com um carrossel de fotografias onde aparece ao lado de seu bebê de apenas sete meses, e embora muitos elogiaram sua beleza, há quem opacasse sua publicação ao se referir à aparência de Phoenix com comentários que nenhuma mãe deveria receber.

E houve quem que se mostrasse preocupado com o tamanho da cabeça do bebê, por isso perguntaram e até ousaram aconselhar a também designer sobre o seu estado de saúde.

Os usuários consideram que a cabeça do primogênito de Paris está maior do que o normal e que deveria ser examinado por um especialista.

“Por que ele tem a cabeça assim?”, “Que estranha é a sua cabeça”, “Esse menino tem um problema na sua cabeça”, “Acho que deveriam monitorar o seu perímetro cefálico”, “Por que ele tem uma cabeça bulbosa? Ele tem hidrocefalia?”, comentaram.

No entanto, houve quem foi mais sensato e garantiu que ela deve ter tomado as medidas necessárias a esse respeito.

"Tenho certeza de que ela é muito consciente de qualquer coisa que esteja acontecendo", "Ele é um bebê lindo. Eu já vi muitos bebês com a cabeça grande, mas uma vez que o cabelo cresce, ele volta ao tamanho normal", acrescentaram.

As críticas a seu filho vêm depois que ele também foi objeto de críticas por férias na Ilha de Maui, no Havaí, no meio dos piores incêndios florestais que ocorreram neste local.

A empresária e seu marido se juntaram às ajudas humanitárias e reduziram o seu tempo na ilha, mas ainda assim foram objeto de críticas.