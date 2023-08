‘Só um milagre de Deus’: estado de saúde de MC Marcinho piora

O quadro de saúde do funkeiro MC Marcinho, de 45 anos, piorou nas últimas 24 horas e teve que ser retirado da fila de transplante. “Muitas complicações estão surgindo agora e, nesse momento, ele não tem condições de fazer a cirurgia”, diz o boletim médico.

Marcinho está internado há quase dois meses no Hospital Copa D’Or, na zona sul do Rio de Janeiro, e nas últimas horas seu quadro evoluiu para uma infecção generalizada, necessitando de cuidados intensivos e respirando com a ajuda de aparelhos, segundo o último boletim médico.

O irmão do funkeiro fez um apelo nas redes sociais para que as pessoas doem sangue e fez um desabafo sobre o quadro de saúde de Marcinho. “A situação do meu irmão piorou e só um milagre de Deus pra que a gente não perca ele. Desde já, obrigado por todas orações. Me ajudem, nosso Deus é o Deus do impossível”, disse,

Marcinho sofre de cardiopatia e doença renal crônica. No último dia 11 ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi entubado em estado grave. Atualmente ele depende de um coração artificial, precisa fazer hemodiálise freqüente e respira por aparelhos. Estava na fila para fazer um transplante do coração, mas em função do agravamento de seu estado de saúde não pode fazer a cirurgia.

O coração artificial que o mantém vivo não é permanente e funciona no máximo de três a quatro meses, então a equipe médica corre contra o relógio para estabilizar o estado de saúde do cantor e encontrar um coração de um doador com o mesmo tipo sanguíneo e peso corporal semelhante.