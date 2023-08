Rihanna deu à luz a um menino, mas escolheu um nome curioso, de acordo com as pistas da internet

Rihanna A cantora surpreendeu com sua gravidez durante o show de intervalo do Super Bowl (Dimitrios Kambouris, Gregory Shamus /Getty)

Rihanna e seu namorado A$AP Rocky deram as boas-vindas ao seu segundo filho em comum, de acordo com relatos. O casal tem sido muito reservado quanto à sua vida privada, e não é de espantar que tenham decidido manter “em segredo” o seu período de gravidez e parto. De acordo com o TMZ, o bebê teria nascido em 3 de agosto e quebrou todas as previsões e especulações, pois não era uma menina, mas um menino.

A cantora anunciou de forma inesperada que estava grávida pela segunda vez durante sua apresentação no show de intervalo do Super Bowl 2023, em fevereiro. Rihanna subiu ao palco do State Farm Stadium em Glendale, Arizona, vestida com uma jaqueta vermelha brilhante e um body justo vermelho que enfatizou sua barriga.

Frente a uma grande plateia, a intérprete de Diamonds massageou sua barriga várias vezes durante a sua apresentação, embora ainda houvesse dúvida se se tratava de uma gravidez ou de alguma mensagem sobre aceitação corporal, como já tinha feito em outras ocasiões. Foi só quando um representante da fundação Fenty Beauty confirmou mais tarde que ela realmente estava grávida.

Estas pistas revelariam o nome que eles escolheram para o seu segundo bebê

Embora o nome do bebê ainda não tenha sido revelado, já existem algumas pistas que indicariam como ele será chamado.

Rihanna A cantora foi muito reservada nas duas vezes que esteve grávida (Dimitrios Kambouris /Getty)

Vários meios de comunicação começaram a divulgar que o nome começa com “R”, o que coincidiria com o nome do irmão mais velho, RZA Athelston Mayers.

Muitos fãs acham normal que a cantora procure nomes com aquela letra, assim como a empresária Kris Jenner fez com suas filhas Kim, Kourtney, Khloe, Kendall e Kylie. Além disso, o verdadeiro nome de A$AP é Rakim Athelaston Mayers, enquanto o de Rihanna é Robyn Rihanna.

O que tem sido motivo de discussão tem sido o significado do nome do seu primeiro filho, o que também indicaria para onde eles vão levar a escolha de nome para o segundo.

RZA Athelston Mayers nasceu em maio de 2022 e seu nome tem tudo a ver com a música e a carreira de seus pais.

O meio Vulture apontou que as tendências de nomes de bebês da Rihanna parecem seguir uma tradição familiar de dar nomes de rappers aos filhos. Rihanna e Rocky esperaram quase um ano antes de anunciar o nome inspirado no Wu-Tang Clan de RZA. O próprio Rocky leva o nome de um membro do duo de hip-hop Eric B. & Rakim.

Antes de dar à luz seu segundo filho, Rhianna admitiu no podcast The Process with Nate Burleson: “Estou vivendo por meu filho. Agora tudo importa. Realmente começo a levar muitas coisas em consideração agora”.