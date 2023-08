Pedro Bial participa de dancinha com Virginia Fonseca e Zé Felipe e web só repara em um detalhe

Na tarde desta quarta-feira, 23 de agosto, Virginia Fonseca e Zé Felipe participaram da gravação do programa Conversa com Bial, da rede Globo e a influenciadora postou contou alguns detalhes em seus stories do Instagram.

Ao anunciar que havia acabado de participar da gravação, a empresária rasgou elogios para o apresentador: “De coração, que programa maravilhoso. Vai ao ar no dia 29 desse mês. Mas, vou falar para vocês, ele é mais gato pessoalmente, tá? Juro, muito inteligente, muito gente boa. Ele é maravilhoso”.

Reprodução Virginia Fonseca e Zé Felipe nas gravações de 'Conversa com Bial' Foto: @virginia (Instagram)

Logo depois de elogiar Bial, Virginia postou em seu feed um vídeo em que ensina o apresentador da Globo a dançar a coreografia da nova música de Zé Felipe, ‘Marrento’. Não coloquei o Bial pra dançar não, né? Ai, gente, gravamos com esse gato hoje e foi perfeito!!! Pedro Bial, gratidão demais”, a empresária escreveu na legenda.

No vídeo, Bial aparece super confortável e gargalhando ao tentar recriar os passinhos e questionando se “iria pro TikTok” e que aquilo “é demais” para ele. Quando Zé Felipe diz que é só ele se soltar.

Mas, além da dancinha do trio, um detalhe que chamou a atenção dos seguidores foi o look escolhido pelo cantor sertanejo, companheiro de Virginia Fonseca.

“A roupa do Zé Felipe é tipo quando a gente tá atrasado e veste a primeira roupa que acha perdida dentro do guarda roupa”, “Zé Felipe tá lindo nessa roupa, o defunto era maior” e “Alô pessoal que cuida dos looks do @zefelipecantor !!! Bora melhorar essas roupas pq ele está muito mal arrumado!”, foram alguns dos comentários.

Um seguidor inclusive fez uma piada com a polêmica entre Virginia e seu estilista, que rolou ontem nas redes sociais, escrevendo: “O Zé Felipe está precisando da sinceridade que a Virgínia tem com seus estilistas. Porque que roupa feia”.

E você, o que achou do look do filho do Leonardo?

