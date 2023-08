No Encontro, Patrícia Poeta aparece em "praia Global" e vira motivo de comentários na web (Reprodução/Globo)

A onda de calor no inverno brasileiro fez Patrícia Poeta começar o Encontro fora dos estúdios da TV Globo e com uma água de coco nas mãos: “Começando hoje fora do estúdio, curtindo esse calor que faz em agosto”, disse a famosa.

Em seguida, Patrícia caminhou para o estúdio, onde ela comentou sobre a previsão do tempo em diversas regiões do Brasil. Em um link, com um repórter em Cuiabá, cidade que vai alcançar os 42 graus, ela incentivou que ele fosse se divertir em uma fonte.

É verão antecipado que vocês querem? Então, toma! O #Encontro já começou de um jeitinho diferente 😗🔥 pic.twitter.com/3FbBW9xwxG — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 23, 2023

Ao vivo, o colega da jornalista questionou o que ela faria se tivesse uma fonte como aquela para se refrescar e a famosa respondeu que entraria com as crianças. Em seguida, o contratado da emissora não pensou duas vezes e foi se divertir.

Repórter do Encontro brinca com crianças para refrescar o calor (Reprodução/Globo)

Fãs criticam a ideia de colocar Patrícia Poeta fora do estúdio

O momento, no entanto, não foi uma escolha muito sábia para alguns telespectadores do Encontro, que foram para as redes sociais criticar a ideia de falar sobre o clima no programa da TV Globo.

“Falta de pauta .... o meteorologista vai ter que mostrar o tempo no mundo inteiro... e assim passa o tempo”, disse uma pessoa, no Twitter.

Patrícia Poeta fala sobre onda de calor durante o inverno de 2023 (Reprodução/Globo)

Um segundo chegou a marcar a produção da TV Globo e questionou quem teve a ideia de começar o matinal no calor e chamou a proposta de “infeliz”. Há também quem tenha brincado com a situação e falou que, “finalmente”, Patrícia Poeta colocou a “cara no sol”.

Por fim, a apresentadora voltou a ser chamada de forçada pelos anônimos: “Por mais que te há esforço, sempre fico com a impressão que a Patrícia Poeta é forçada. Que abertura foi está agora? Descalça?”.

