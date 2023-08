Jojo Todynho interrompe o pós-operatório e implora por MC Marcinho: ‘Ajudem’

Em recuperação da cirurgia bariátrica, Jojo Todynho conversou seriamente com os seus seguidores sobre o problema de saúde enfrentado por MC Marcinho. Em seu perfil no Instagram, a famosa fez um apelo aos fãs que curtem o trabalho do funkeiro, que segue internado.

“Marcinho, o MC Marcinho, está precisando de doação de sangue e eu não posso por causa da cirurgia. Então, quero pedir para vocês se puderem ir lá. Eu ficaria muito feliz se vocês puderem fazer isso, de coração”, pediu a famosa, que já estava deitada em sua cama.

Sabendo que nem todas as pessoas podem doar, a vencedora de A Fazenda 12 também pediu que as pessoas que não conseguissem fazer a doação de sangue dedicasse uma parte do dia para fazer uma oração pedindo pela melhora do artista.

Pelas redes sociais, a equipe que trabalha com o funkeiro, que está internado desde junho, começou uma campanha pedindo doações de todos os tipos de sangue: “Nosso príncipe mais uma vez precisa da sua ajuda! Se puder fazer a sua doação de sangue para esses dados, seremos eternamente gratos”, declara a publicação, feita nesta terça-feira (22).

Respirando com o auxílio de aparelhos e sob cuidados intensivos, MC Marcinho segue estável, segundo o último boletim médico divulgado nesta segunda-feira (21). De acordo com a equipe médica do Hospital Copa D’or, situado na zona sul do Rio de Janeiro, o funkeiro é portador de cardiopatia e doença renal crônica e, em julho, sofreu uma parada cardiorrespiratória, com necessidade de suporte cardíaco por oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO).

Príncipe do Funk: MC Marcinho segue internado no Rio de Janeiro (Reprodução/Instagram)

Além de Jojo Todynho, que se recupera de uma cirurgia bariátrica, outros cantores de funk compartilharam o pedido de doação de sangue. Pelo Instagram, Buchecha também fez uma declaração: “Amigos, peço a ajuda de vocês, por favor, estamos em campanha novamente pelo nosso príncipe”.

Gisa Garcia, irmã de MC Marcinho, também usou as redes sociais para pedir doações: “Quero pedir a cada um de vocês que possa nos ajudar, que vá e doe o sangue para ele, porque nesse momento ele está precisando bastante”.

