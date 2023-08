Humorista que fez piada com morte de pai de Gustavo Mosquito é demitido do SBT

O SBT informou através de um comunicado que o humorista Eros Prado foi demitido da emissora após a piada feita durante uma partida do Corinthians com o pai do atacante Gustavo Mosquito, que faleceu em 2021.

“O SBT lamenta o comentário feito pelo humorista Eros Prado e informa que ele não participa mais do nosso time de comentaristas. Pedimos desculpas ao Gustavo Silva (Mosquito), sua família, à torcida corintiana e a todos que se sentiram ofendidos”, diz a nota.

Eros comentava o jogo do Corinthians contra o Estudiantes pela Copa Sul Americana no SBT quando Mosquito perdeu uma chance de gol para o alvinegro, chutando a bola no alto. “Chutou a bola para o pai dele”, disse o comentarista. Naquele momento, o narrador Diguinho Coruja lembrava que Gustavo passava por uma fase delicada com a morte do pai.

O atacante não gostou da brincadeira de mau gosto de Prado. “Nada justifica o gol que errei hoje, mas não aceito esse tipo de comentário”, disse o atleta.

O comentário também gerou comentários negativos também nas redes sociais e a emissora do apresentador Silvio Santos optou por demitir o comentarista.

Ao ser notificado da demissão, Eros admitiu que foi infeliz em sua colocação e pediu desculpas a todos. “Eles sabem o que fazer de melhor. Só tenho gratidão por todos os programas que já passei por lá, por todas as pessoas que conheci, as coisas que eu fiz. Espero que um dia eles me perdoem. Fui muito infeliz ali na minha colocação no calor do momento, mas é isso que eu vou levar”, disse Eros Prado.