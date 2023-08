“Eu amo envelhecer”: Charlize Theron confessa como ela aceita os anos e não recorre a cirurgias estéticas

Charlize Theron A atriz destacou que ama seu rosto com rugas e não quer mudar nada (Frazer Harrison / @charlizeafrica/Getty Images / Instagram)

Charlize Theron é uma das atrizes mais famosas e bem-sucedidas de Hollywood, que participou em filmes como Mad Max: Fúria na Estrada, A Velha Guarda e Velozes e Furiosos.

Aos 48 anos, a famosa ainda triunfa, mas os anos não passam em vão e ela não se livrou das críticas por suas rugas, além de ser acusada de recorrer à cirurgia estética e abusar, assim como muitas outras celebridades.

No entanto, recentemente, a famosa defendeu-se e deixou claro que envelhecer é o mais normal do mundo e falou com muita sinceridade.

Charlize Theron fala sobre envelhecer e mostra a realidade que todas vivem, até mesmo as famosas

Charlize Theron deixou claro que não tem medo de envelhecer, e, pelo contrário, abraça os anos, e enviou uma mensagem contundente para aqueles que a criticam, durante uma entrevista à revista Allure.

A famosa deixou claro que não se submeteu a nenhuma cirurgia estética e, pelo contrário, adora envelhecer e se sente orgulhosa.

“Meu rosto está mudando e eu adoro que meu rosto esteja mudando e envelhecendo. As pessoas pensam que eu fiz um procedimento facial. Eles dizem: ‘O que você fez com o seu rosto?’ E eu falo: ‘Eu só estou envelhecendo! Isso não significa que eu fiz uma cirurgia plástica ruim. É isso que acontece’”, disse durante a entrevista.

Além disso, ela destacou que precisamos quebrar os estereótipos da sociedade e declarou: "Acredito que as mulheres querem envelhecer de uma forma que lhes pareça correta. Precisamos ser um pouco mais empáticos com a forma como todos nós passamos por nossa jornada".

Confessou até mesmo que não se sente a mesma de há 20 anos. “Gostaria de ter meu corpo de 25 anos, que eu poderia jogar contra a parede e nem me machucar. Agora, se eu não faço exercícios por três dias e volto para a academia, não posso andar”, disse.

Assim, a famosa mostrou a realidade que todos vivem, incluindo as celebridades, e é admirável que ela não recorra à cirurgia, e aceite os anos, algo que a muitos ainda custa aceitar.