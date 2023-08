Em fase de remissão do câncer, Preta Gil recebe visita do filho e agradece: “Meu bebê”

A cantora Preta Gil publicou nesta quarta-feira (23/8) um novo registro de um acompanhante para lá de especial.

Internada no Hospital Sírio-Libanês após passar por uma cirurgia para retirada do tumor no reto há uma semana, a famosa mostrou que o filho, Francisco Gil, está com ela no hospital.

Na legenda da foto, ela também expressou seu carinho, mostrando seu filho sorrindo enquanto estava sentado em uma cadeira no quarto, enquanto ela estava deitada na cama. Ela escreveu: “Meu bebê”.

Após cirurgia para remoção de tumor, Preta Gil está em fase de remissão do câncer

Nesta terça-feira, a cantora fez um vídeo falando sobre a fase de remissão do câncer,

“Obrigada é a única palavra que tenho agora! Obrigada Deus, meus Orixás, minhas Santinhas, meus amados médicos, enfermeiras, enfermeiros, técnicos de enfermagem… Gratidão a minha rede apoio incansável!!! #pretacura”

