Carol Nakamura deixou o coração falar sobre Faustão: ‘Olhos cheios de lágrimas’

Carol Nakamura e Fausto Silva tiveram uma longa jornada no Domingão do Faustão (TV Globo) e, sabendo que o apresentador espera por um transplante de coração, a ex-bailarina e repórter abriu seu coração nas redes sociais.

Em meio ao quadro delicado do famoso, que está com 73 anos, ela afirmou que sempre será grata por tudo que Faustão fez em sua vida. Em seu depoimento comovente, Carol disse que o veterano “salvou a sua vida”.

“Meu coração se enche de gratidão e meus olhos ficam cheios de lágrimas quando penso no Faustão. Eu devo minha vida a este homem, tanto profissionalmente quanto no pessoal. Minha carreira nunca teria acontecido se ele não acreditasse em mim”, começou ela, que esteve na última edição do No Limite.

LEIA TAMBÉM: “Mau cheiro?” Anitta revela verdadeiro motivo de ter criado perfume íntimo

Em seguida, a famosa disse que Fausto Silva foi uma das pessoas mais generosas que aparece em sua vida e que esta é uma das suas maiores qualidades. Na fala, Carol também disse que aprendeu com o veterano tudo que sabe sobre televisão: “Ele me fez brilhar e isso mudou toda minha vida”.

Enquanto espera pelo transplante do coração, Fausto Silva grava vídeo para tranquilizar os fãs (Reprodução/Instagram)

A bailarina e atriz também contou aos fãs que durante o tempo que trabalharam juntos na Globo, Faustão foi um grande apoio emocional, profissional e financeiro: “Em 2009, eu fiquei muito doente, fiz seis cirurgias e fiquei quase um ano internada entre idas e vindas do hospital. Ele realmente se importa com os seus funcionários, me indicou o melhor médico e meu caso foi resolvido em uma semana”.

Carol Nakamura também falou sobre o momento delicado que o apresentador está passando e mandou um recado para a família: ”Estou aqui com todo o meu amor, respeito e carinho para pedir orações para que ele fique saudável o mais rápido possível. Te considero como um pai, nada do que eu escreva aqui vai expressar o que sinto e o quanto eu sou agradecida por sua vida e a da sua família”.

LEIA TAMBÉM: Inteligência Artificial revela como Shakira se verá aos 60 anos e o resultado é impressionante