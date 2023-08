Campeã do BBB 20, Thelma diz que ainda não usou o prêmio: “Não quero nem sonhar em perder esse dinheiro”

Vencedora do Big Brother Brasil 20, Thelma Assis continua em destaque na televisão, mas sem a alcunha de ‘ex-BBB’, dada a muitos participantes, já que a médica continuou com diversos trabalhos, principalmente quando o assunto é saúde.

Segundo ‘O Globo’, a ideia de Thelma é mergulhar na carreira de apresentadora.

“De cobertura em cobertura estou cada vez mais me solidificando como comunicadora. Quero me expandir nesse cenário, seja na área de saúde ou não. Porque eu vim do entretenimento. As pessoas me conheceram através de um reality show e se identificaram com outro lado meu. Para mim, é muito importante poder mostrar essa versatilidade”, disse ela em entrevista.

Na Rede Globo ela pôde ser vista apresentando o quadro ‘Bem Estar’, durante o programa ‘Encontro’. Na ocasião ela substituiu a jornalista Valéria Almeida durante 11 dias por motivos de férias.

Seu trabalho mais recente na emissora é no programa ‘É de Casa’, também cobrindo férias de Michelle Loreto.

Thelma explica que parte da sua renda vem do trabalho na emissora que a alçou aos holofotes e que não gastou o prêmio de R$ 1,5 milhões que ganhou no BBB 20.

“O prêmio continua 100% investido. É algo que guardei para o meu futuro, para tentar manter uma estabilidade financeira. Deixo ele lá quietinho. Para quem viveu com R$ 300 por mês no passado, não quero nem sonhar em perder esse dinheiro. O resto vem em decorrência de todas as oportunidades que eu tenho tido. Minha renda é mais dos trabalhos na TV e como influenciadora nas redes”.

