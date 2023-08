“Ela não vem mais” é um dos memes que está ocupando os ‘assuntos do momento’ do X (Twitter) para anunciar o descontentamento dos fãs brasileiros com Beyoncé.

A cantora anunciou em seu Instagram nesta madrugada (23) que setembro será o último mês da Renaissance World Tour, deixando o Brasil de fora.

No comunicado, Bey ainda pede para que o fãs utilizem roupas prateadas nas últimas apresentações, que acontecem nos Estados Unidos.

“A temporada Virgem está sobre nós. Esta tour foi uma alegria e como está se aproximando do seu último mês, meu desejo de aniversário é comemorar com vocês vestindo suas mais fabulosas roupas prateadas para os shows de 23 de agosto a 22 de setembro. Estaremos cercados em uma bola de discoteca humana brilhante todas as noites, todos espelhando a alegria uns dos outros”, escreveu.

Veja o comunicado em inglês a seguir:

Beyoncé anuncia última data da turnê ‘Renaissance’ e decepciona fãs brasileiros: “Ela não vem mais” Imagem: reprodução Instagram (@beyonce)

‘Beyoncé’, em primeiro, ‘ela não vem mais’, em segundo, e ‘world tour’, em quarto, são os assuntos mais comentados da rede social X neste momento. Em todas as publicações, os fãs estão demonstrando a indignação com a artista de forma descontraída.

Confira alguns memes:

“A culpa da beyonce não vir para o Brasil com reny tour, é por causa de todos os brasileiros que foram para os shows em outros países e ficavam esfregando a bandeira na cara dela, e aí ela achou ‘se eles querem me ver eles vem aqui’”.

A Beyoncé e a Gaga assim nas suas últimas tours

“Beyoncé eu tô juntando dinheiro, eu deixei cartão liberado. Beyoncé não faz isso comigo beyonceeeeee”.

