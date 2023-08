Saiba o valor total que teria sido desviado pelos pais de Larissa Manoela

Larissa Manoela está com a conta bancária zerada. (Reprodução / Instagram)

Longe de chegar a um fim, as polêmicas envolvendo Larissa Manoela e seus pais seguem ganhando novas revelações. Em uma segunda parte da entrevista com a atriz, exibida pelo fantástico, a advogada de Larissa, Patricia Proete, revelou que os R$18 milhões são somente referentes a imóveis registrados em nome das empresas.

Conforme publicado pela IstoÉ Gente, o patrimônio do qual Larissa Manoela abriu mão é referente a R$18 milhões que seria a somatória do valor de 9 imóveis em sociedade com os pais Silvana Taques e Gilberto Elias.

No momento da divisão das empresas, Larissa ficou apenas com um apartamento, que vendou para conseguir comprar a casa em que mora com o noivo, André Luiz Frambach.

Com isso, além do valor dos imóveis, os pais de Larissa Manoela teriam ficado com uma quantia de R$5 milhões, desviada do patrimônio da atriz.

Transações desconhecidas

Segundo as informações, os pais da atriz teriam desviado a quantia de R$5 milhões de seu patrimônio. Nos extratos bancários, constam os valores de cada uma das transações, mas não existem dados sobre as contas para as quais foram destinadas.

Em meio a troca de acusações, a mãe de Larissa Manoela, Silvana Taques, afirmou ser irreal o fato de que a atriz não teria acesso ao próprio dinheiro. Segundo ela, no momento em que Larissa completou 18 anos, ela recebeu cartões “black e similares, sem limite”.

No entanto, a advogada da atriz alega que ela possuía os cartões, mas não tinha autorização para utilizá-los livremente.

“Ela não tinha autorização de uso. Se quisesse comprar um sapato, precisava pedir. O pai, inclusive, dizia em qual cartão ela poderia comprar. Ela tinha uma vida que era restrita ao que os pais forneciam para ela. Estamos discutindo sobre a liberdade dela, sobre o dinheiro dela, fruto do trabalho dela”, alegou a advogada.

