Reprise de Mulheres de Areia: Descubra o motivo da briga de Isaura e Ruth

Os conflitos envolvendo as irmãs gêmeas Ruth e Raquel, interpretadas por Gloria Pires, torna-se mais forte nos próximos capítulos da reprise de Mulheres de Areia, quando Isaura (Laura Cardoso) descobre um segredo envolvendo Marcos (Guilherme Fontes).

Em cenas que ainda estão por vir no Edição Especial, da TV Globo, a matriarca acaba ouvindo uma fofoca da gêmea má e fica assustada quando a personagem diz que sua irmã é apaixonada pelo protagonista da novela, que neste momento é seu marido.

Reprise de Mulheres de Areia: Raquel conta para Isaura que Ruth é apaixonada por Marcos (Reprodução/Globo)

Chocada, a idosa confronta Ruth para entender melhor a história: “A Raquel me falou uma coisa que eu acho meio impossível, mas ela me jurou que é verdade. Que você gosta do marido dela”, afirma a veterana, que deixa a gêmea boa em uma situação desconfortável.

LEIA TAMBÉM: Depois da bariátrica, é disso que Jojo Todynho mais sente saudade

Na cena de Mulheres de Areia, novela exibida originalmente em 1993, Ruth não desvia da conversa, mas afirma para sua mãe que não é apaixonada pelo marido de sua irmã, mesmo tendo namorado ele no passado. Algo que todos sabem que é mentira, né?!

Reprise de Mulheres de Areia: Tonho da Lua fala muito e motiva roubo (Reprodução/Globo)

Neste momento, Floriano (Sebastião Vasconcelos) chega ao local e pergunta o que está acontecendo, percebendo a tensão que se criou entre Isaura e Ruth. A herdeira aproveita para sair de cena e Isaura comenta sobre o ocorrido com o marido, mencionando a história contada por Raquel.

Floriano fica indignado com a atitude da esposa e lembra que a filha é uma mulher de caráter: “E isso é pergunta que se faça para a Ruth? Ela é uma moça direita! Era só o que me faltava”, reclamará o veterano. Por fim, Isaura diz que o jantar não será servido, já que ela não teve tempo de preparar.

LEIA TAMBÉM: “Cadeia neles”: atriz Carol Castro pede que parem de romantizar relações familiares tóxicas