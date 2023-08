Reprise de Mulheres Apaixonadas: Lorena descobre traição de Expedito

A relação de Lorena (Susana Vieira) e Expedito (Rafael Calomeni) passa por momentos complicados na reprise de Mulheres Apaixonadas e pode piorar quando a personagem descobre que está sendo traída.

Em cenas futuras da novela exibida no Vale a Pena Ver de Novo, Lorena vai descobrir que o seu namorado também está vivendo um romance com Marina (Paloma Duarte). Ao chegar em sua casa, ela acaba sentindo um cheiro diferente e, como não nasceu ontem, fica desconfiada que há mais uma mulher por lá.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Mesmo namorando Lorena, Expedito vive romance com Marina (Reprodução/Globo)

Na cena, a personagem de Susana Vieira em Mulheres Apaixonadas sente o cheiro do perfume da jovem e logo fica desconfiada do namorado: “Eu conheço esse perfume mas não consigo me lembrar de quem é”, dispara ela, que conversa com Expedito, depois de um dia de trabalho.

Minutos depois, ela pede para ele não falar nada até ela adivinhar e, é claro, que ela descobre que é o perfume de Marina: “Acertei?”, indaga ela, deixando Expedito nervoso. Sem ter para onde fugir, ele diz que sim e que Marina entrou em casa porque a porta estava aberta.

“A Vidinha deixou a porta aberta e aí ela entrou. Quando eu abri os olhos, porque eu estava cochilando no sofá, ela estava fotografando enquanto eu dormia”, explica ele.

Reprise de Mulheres Apaixonadas: Lorena descobre vício de Santana e toma atitude severa (Reprodução/Globo)

Mas, Lorena quer saber mais, afinal, ela está desconfiada: “Só isso? Ela entrou, fotografou você e foi embora?”, questiona a veterana, que faz Expedito abrir a boca: “Não, ela ficou um pouquinho. Me mostrou umas fotos”.

A mulher não se cansa e segue desconfiada do namorado. No final da cena da novela de Manoel Carlos, ela conclui que há algo mais entre o namorado e a jovem: “Vamos fazer uma coisa? Eu vou tomar meu banho, botar minha roupa folgada e depois nós vamos conversar”, finaliza ela, que se retira do ambiente.

