Por que não comemorar uma separação? 3 fotos da festa de Britney Spears nos fazem refletir

Embora seu casamento ter durado apenas 14 meses, Britney Spears não hesitou em comemorar sua separação de Sam Asghari, o modelo com quem compartilhou os últimos 7 anos de sua vida.

Ele foi seu principal apoio durante a fase de tutela legal, quando a intérprete de Toxic vivia sob as duras diretrizes de seu pai. Conseguindo a liberdade total, eles se casaram pouco tempo depois, mas o casamento foi repleto de altos e baixos até que disseram que já não dava mais para manter a relação.

Para encerrar, a cantora americana saiu para a festa com seus “caras favoritos”, como ela os chamou nas redes sociais, um grupo de jovens sem camisa que carregaram a artista e com quem ela se divertiu perto da piscina.

Ela também exibiu orgulhosamente o seu visual com um vestido apertado verde, com o qual se sentiu linda e apareceu sorridente para dar as boas-vindas à solteirice.

Mais tarde, ela posou sem camisa no Instagram, derramando felicidade e sensualidade, como os internautas têm acostumado a ver nos últimos meses.

Mas, porque não é tão recomendável celebrar uma separação no estilo de Britney Spears?

Sem dúvida, esta é uma decisão pessoal e cada caso é diferente. Em qualquer contexto, a pessoa tem o direito de celebrar, ou não, o fim de uma etapa que pode ter sido dolorosa ou traumática.

No entanto, os especialistas concordam que este tipo de eventos não são saudáveis se a pessoa os usa como forma de fugir da dor e não assumir o processo interno que uma separação implica.

Britney Spears e Sam Asghari começaram seu namoro logo após se conhecerem na gravação de um vídeo | (Instagram: @britneyspears)

Bem, assim que a festa acaba, as luzes se apagam e os convidados partem, a dor se fará presente e nos explodirá na cara de forma mais abrupta. Até mesmo, a própria Britney Spears reconheceu que por trás de sua aparente felicidade, havia tristeza e impressão.

Como todo mundo sabe, Hesam (referindo-se a Sam Asghari) e eu já não estamos mais juntos. Passar seis anos com alguém é muito tempo, então ainda estou um pouco chocada, mas... não estou aqui para dar explicações porque, sinceramente, isso não é da conta de ninguém. Mas, honestamente, eu já não podia mais suportar a dor. — Ele relatou em suas redes sociais.

Portanto, embora o divórcio não seja mais considerado como algo negativo, que nos deve envergonhar ou constranger, o mais importante sempre será buscar estabilidade emocional e, depois disso, comemorar com os amigos.