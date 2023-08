Jojo Todynho e Thaís Carla brigaram? Entenda o desabafo da famosa na web

A cirurgia bariátrica feita por Jojo Todynho é cheia de altos e baixos, mas depois que a famosa revelou no Fantástico o motivo para não revelar a data do procedimento médico, ela precisou ir nas redes sociais falar sobre outra celebridade.

Em meio aos Stories, a campeã de A Fazenda 12 resolveu falar sobre as comparações que os internautas fizeram entre ela e Thais Carla, depois de sua entrevista no programa da TV Globo, onde ela falou sobre a operação e o que espera do futuro. No Instagram, a famosa disse que está incomodada!

Thais Carla

“Eu fiquei extremamente incomodada. Duas mulheres, com personalidades diferentes, corpos diferentes, pensamentos diferentes e mais do que isso, duas mulheres que se gostam muito”, começou Jojo Todynho.

Em seguida, ela disse que tem um grande carinho por Thais Carla e mandou um recado: “Cada um faz o que quer da sua vida. Não estou aqui pra dar lição de moral pra ninguém. Mas acho feio essas páginas fazerem esse tipo de rivalidade. Ela sabe o que quer da vida dela e ninguém tem nada a ver com isso”, disse Jojo.

‘Quem me cancela é Deus’, avisa Jojo Todynho

A cirurgia bariátrica de Jojo Todynho ainda é um dos assuntos mais quentes da web e a famosa foi ao Fantástico deste domingo (20) tentar acalmar as coisas e explicar o motivo para não informar os fãs sobre o procedimento médico, mas durante a entrevista ela acabou inflamando ainda mais.

Dez dias após bariátrica, Jojo Todynho usa vestido luxuoso em festa do Copacabana Palace (Reprodução/@jojotodynho)

Segundo ela, o segredo sobre a cirurgia de redução de estômago aconteceu por medo do cancelamento, porém, depois de falar que está em busca de uma vida mais saudável para ser mãe e conseguir viver a maternidade com plenitude, a famosa mandou um recado sem filtro.

“Eu quero ser mãe, ter qualidade de vida para poder passear com os meus filhos. Isso é um ato de me amar, hoje eu tenho 26 anos, daqui a pouco eu estou com 30, 40. Só quem me cancela é Deus e o banco. O banco nem tão cedo e Deus só quando ele quiser”.

