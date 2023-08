João Guilherme, filho de Faustão, fala sobre noite no hospital e transplante

Depois de Fausto Silva falar sobre a espera pelo transplante de coração, João Guilherme Silva, um dos filhos do apresentador, também quebrou o silêncio e falou sobre o momento delicado que o pai enfrenta.

Em conversa com a CNN Brasil, o ex-assistente de Faustão na Band disse que o veterano da TV, que está internado há mais de 15 dias no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, está bem: “Está tudo bem, passei a noite aqui com ele. Agradecemos o carinho de todos”, disse o famoso.

Neste momento, Faustão está na fila de transplante cardíaco do Sistema Único de Saúde (SUS) e, segundo o Hospital do Coração (HCor) ele pode ter que esperar até 18 meses, já que cerca de 40 mil pessoas aguardam pelo órgão no Brasil.

Faustão e o filho, João Guilherme (Reprodução / Instagram)

A informação sobre a internação de Fausto Silva foi confirmada no domingo (20), quando a assessoria do Hospital Albert Einstein enviou uma nota à imprensa explicando o quadro médico do famoso.

“Fausto Silva deu entrada ao Hospital Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020. Ele se encontra sob cuidados intensivos e, em virtude de agravamento do quadro, há indicação de transplante cardíaco”, começou a nota.

Enquanto espera pelo transplante do coração, Fausto Silva grava vídeo para tranquilizar os fãs (Reprodução/Instagram)

O documento ainda afirmou que o apresentador, com passagens pela Globo e Band, “está em diálise” e “necessita de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração”.

Segundo o hospital, Fausto Silva segue na fila de transplantes do SUS, que é regida pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. A nota diz também que a fila “leva em consideração, para definição da priorização, o tempo de espera, a tipagem sanguínea e a gravidade do caso”.

