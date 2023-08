Enquanto Faustão espera o transplante, web se divide entre positividade e piada

Internado há 16 dias com um quadro grave de insuficiência cardíaca, Fausto Silva está na fila de transplante cardíaco do Sistema Único de Saúde (SUS), mas, na web, anônimos ficam divididos e chegam a fazer piada com a situação do apresentador, que recentemente rompeu com a Band.

Durante a madrugada desta terça-feira (22), um perfil chegou a comentar que faria negócios com o famoso, que está com 73 anos: “Tô pensando em vender meu coração pro Faustão essa semana ainda”, escreveu a pessoa.

Para provar que o SUS é uma maravilha, o Faustão terá que morrer esperando um coração pois será deixado sempre em último lugar! — EDU (@Edu_17aVida) August 22, 2023

Em meio aos comentários, outra pessoa lembrou de um quadro do Domingão, programa que o veterano comandou na TV Globo: “Petição pro Faustão entrar no se vira nos trinta valendo um coração”.

Nem todos fazem piada com a situação

Mas, nem todos entraram na onda das brincadeiras. Sabendo que a situação de Fausto Silva é delicada muitos comentaram sobre a espera do famoso por um transplante: “Torcendo pro Faustão sair dessa. Parece ser um cara super gente boa. Mesmo com o estresse na TV e com a pressão por audiência, ele parece ser um cara do bem. O bem tem que vencer sempre”, escreveu uma fã.

Um outro perfil do Twitter lembrou que o Sistema Único de Saúde do Brasil tem seus defeitos, mas é útil para toda a população: “O SUS tem problemas, mas ainda assim é útil à população. O Faustão está no Albert Einstein, um dos melhores hospitais particulares no país e faz uso SUS para viabilizar sua elegibilidade ao transplante”.

A gente tá falando do Faustão, não de qualquer pessoa com um sonho utopico — Firley Jr (@marchfordreedom) August 22, 2023

Já outro lembrou que o apresentador, com passagem pela Globo e Band, poderia fazer a cirurgia fora do Brasil, mas segue optando por ficar no país.

Faustão está na fila de transplantes do SUS

O apresentador veterano está na fila de transplantes cardíacos do SUS e pode ter de esperar de 12 a 18 meses por um coração, já que, segundo o Hospital do Coração (HCor), atualmente cerca de 40 mil pessoas aguardam pelo órgão no Brasil.

Mas, o tempo de espera também varia por causa do tipo sanguíneo e da gravidade do caso, que são levados em consideração para definir quem deve ser priorizado. Outro fator importante é a localização do paciente.

Fausto Silva está internado no Albert Einstein para tratar insuficiência cardíaca Reprodução - Instagram - Fausto Silva

Nesta semana, Fausto Silva gravou um vídeo para falar sobre a espera do transplante: “Estou ainda nesse tratamento, eles vão decidir que tipo de cirurgia pode fazer. Eu peço que quem goste de mim, reze por mim. Agora, eu tenho muita noção. Uma família maravilhosa, uma mulher extraordinária. E tudo isso quem decide é o chefe lá em cima”.

