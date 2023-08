Depois da cirurgia bariátrica, é disso que Jojo Todynho mais sente saudade

Jojo Todynho avisou aos fãs que está com saudade da rotina de treinos. Por meio das redes sociais, a famosa disse que não vê a hora de retornar para a academia e para os seus exercícios, mas disse também que precisa da liberação médica.

“Estou aqui para falar de saúde, de buscar uma vida melhor. Minha grande inspiração é a Gracyanne, converso muito com ela, depois que comecei a malhar com a Carol [personal trainer], ela falou: ‘vou lá fazer um treino com você, isso aí, estou gostando, não para não”, contou a vencedora de A Fazenda 12.

“Resultado eu mostro pro Dr’: dispara Jojo Todynho após mostrar desempenho na academia e chama atenção de web (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

Seguindo todas as orientações médicas, depois da cirurgia bariátrica, Jojo Toddynho também revelou que está em uma dieta líquida com sopa e contou que não consegue mais comer muito após a operação: “No máximo cinco colherzinhas e está ótimo. Fico satisfeita”, concluiu a famosa.

Por fim, a intérprete de Que Tiro Foi Esse mostrou uma bolsa que ganhou de Gracyanne Barbosa para levar alimentos para academia: “Tem pessoas que nos incentivam a crescer em todos os aspectos da nossa vida. É isso que estou buscando para mim. Estudar, cuidar da minha saúde, evolução faz parte da vida. Estou muito feliz”.

‘Quem me cancela é Deus’, avisa Jojo Todynho

A cirurgia bariátrica de Jojo Todynho ainda é um dos assuntos mais quentes da web e a famosa foi ao Fantástico deste domingo (20) tentar acalmar as coisas e explicar o motivo para não informar os fãs sobre o procedimento médico, mas durante a entrevista ela acabou inflamando ainda mais.

Jojo Todynho fala em cancelamento por causa da cirurgia bariátrica (Reprodução/Globo)

Segundo ela, o segredo sobre a cirurgia de redução de estômago aconteceu por medo do cancelamento, porém, depois de falar que está em busca de uma vida mais saudável para ser mãe e conseguir viver a maternidade com plenitude, a famosa mandou um recado sem filtro.

“Eu quero ser mãe, ter qualidade de vida para poder passear com os meus filhos. Isso é um ato de me amar, hoje eu tenho 26 anos, daqui a pouco eu estou com 30, 40. Só quem me cancela é Deus e o banco. O banco nem tão cedo e Deus só quando ele quiser”.

