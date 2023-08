Dente quebrado e maus tratos a animais: supostos comportamentos agressivos da mãe de Larissa Manoela são revelados

As revelações envolvendo o relacionamento conturbado da atriz e empresária Larissa Manoela com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias, parecem estar longe de acabar.

Após Silvana revelar sua versão dos fatos durante uma entrevista à apresentadora Chris Flores, fontes revelaram com exclusividade ao portal Metrópoles detalhes duros do relacionamento entre ela e Larissa Manoela.

Segundo as novas revelações, mãe e filha passaram por momentos conturbados e agressivos, que chegaram a deixar a atriz com um dente quebrado. Além da violência física, Larissa também precisava lidar com constantes chantagens que chegavam a incluir os cuidados com seus cachorros.

Dente quebrado

Em uma revelação feita à coluna de Fábia Oliveira, uma fonte não identificada afirma que a relação entre Silvana e a filha era abusiva e controladora, chegando a episódios de agressão física.

Em 2017, um destes episódios teria resultado em um dente quebrado, que levou a atriz a cancelar sua participação no programa ‘Vai, Fernandinha’, apresentado por Fernanda de Souza.

Larissa teria respondido a mãe de forma contrária a esperada e acabou despertando a fúria de Silvana, que lhe deu um grande tapa na região da boca, quebrando o dente da atriz. Ainda segundo a fonte, a mãe da atriz sempre relembrou o episódio afirmando que “se precisasse, quebraria outro dente”.

Na época, a atriz contou que quebrou o dente devido a um acidente envolvendo a porta do carro, justificando assim sua ausência da gravação.

Maus tratos aos animais

Uma outra fonte, que se identificou apenas como sendo ex-funcionária da família, alegou, em entrevista ao Balanço Geral, que Silvana costumava judiar dos cachorros de Larissa Manoela para provocá-la sempre que brigavam.

Segundo fala do apresentador do programa, Reinaldo Gottino, “a mãe chegou a maltratar os bichos de Larissa, por saber do amor que ela tinha pelos animais. Além disso, ela teria se passado pela atriz para terminar relacionamentos anteriores”.