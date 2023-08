Arthur Urach ri de meme que compara sua relação com a mãe e o caso Larissa Manoela: “Morri”

Arthur Urach, de 18 anos, filho da modelo Andressa Urach, compartilhou com seus seguidores um meme que o relaciona com o caso da atriz Larissa Manoela, que está em pé de guerra com seus pais por conta dos bens adquiridos ao longo da carreira. A imagem postada pelo rapaz tem a seguinte pergunta:

“Em uma escala de Larissa Manoela e Arthur Urach, o quanto você gosta de sua mãe?”, com imagens da atriz com sua mãe, Silvana Taques, e do rapaz com Andressa. A publicação foi originalmente postada pelo Youtuber Maicon Küsterk.

Ao compartilhar o post, Arthur mostrou que levou tudo como uma brincadeira e escreveu: “Kakakakaka....aqui eu morri”.

Arthur Urach compartilha meme que compara sua relação com a mãe com o drama vivido pela atriz Larissa Manoela (Reprodução/Instagram)

O nome do filho de Andressa Urach ficou em evidência desde que a modelo revelou que ele grava seus vídeos de sexo postados em uma plataforma de conteúdo adulto. “Eu não tenho vergonha, eu não sinto nada, ele não sente nada. É extremamente profissional. Arthur é um ótimo fotógrafo, faz as gravações de uma maneira excepcional, até fala às vezes sobre qual a melhor posição, o que tem que fazer, então ele é extremamente profissional”, garantiu a modelo.

Arthur também se pronunciou sobre o assunto e ressaltou que encara essa função com profissionalismo e garantiu que não fica excitado. “Não acontece porque vejo tudo como um trabalho nessa situação. Só consigo pensar numa posição que fique melhor para vender mais”, afirmou ele.

Emancipado

Arthur, que é filho de Andressa Urach e Tiago Costa, é emancipado desde os 16 anos. Em 2009, quando os pais se separaram, ele passou a morar com a avó paterna.

No entanto, voltou a conviver com a mãe em 2012, quando ela já tinha vencido o concurso “Miss Bumbum” e reatou com o então marido. Depois disso, em 2022, o rapaz já estava emancipado e foi para os Estados Unidos estudar para ser DJ, tudo bancado por Andressa.

Enquanto a modelo se casou com Thiago Lopes, com quem teve o filho caçula, Leon, Arthur se desentendeu com a mãe e eles ficaram brigados por um tempo. Em setembro do ano passado, no entanto, os dois se reconciliaram e, desde então, vivem juntos durante o trabalho, passeio e viagens.

Recentemente, Arthur também chamou atenção das redes ao dizer que é bissexual. “Tem gente que fala que eu sou hétero, porque gosto da figura feminina (…) Quando eu falo que tenho tesão na figura feminina, significa que eu sou bi porque gosto de mulher [cisgênero] e trans. Mas eu não gosto de dar, gosto de comer. Sou ativo”, assegurou.

Arthur Urach diz que não acha estranho gravar conteúdos eróticos da mãe, Andressa Urach (Reprodução/Instagram)

