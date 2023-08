Após Danielle Winits anunciar fim de casamento com André Gonçalves, fãs comemoraram: “Fez bem!”

Danielle Winits anuncia fim de casamento com André Gonçalves e fãs comemoraram: “Fez bem!” Imagem: reprodução Instagram (@lawinits)

Danielle Winits utilizou as redes sociais na última segunda-feira (21) para anunciar o fim do casamento com André Gonçalves.

Os dois estiveram juntos entre 2016 e 2023 e se conheceram no ‘Super Chef Celebridades’, reality show culinário do programa ‘Mais Você’, da Rede Globo. Após alguns meses de namoro, o relacionamento foi oficializado.

De acordo com o comunicado publicado no Instagram da atriz, a separação aconteceu de forma amigável e em comum acordo.

“Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo”, escreveu Winits.

A atriz ainda disse que o texto anunciando o término foi feito para manter a transparência entre os fãs.

“Aos fãs e amigos, agradecemos o acolhimento nesse momento. Sentimos a necessidade dessa transparência com vocês e com a imprensa. Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro”.

Após a publicação, muitas pessoas desejaram felicidades a dupla de atores.

“É sempre triste quando um casal se desfaz, mas só resta torcer para que sejam felizes” e “Que vocês possam continuar sendo felizes independente de toda situação e qualquer decisão” foram alguns dos comentários.

Contudo, uma grande parcela de fãs também comemorou o término. Isso se dá pois no final de 2021 o ator foi acusado de não pagar pensão para duas filhas de relacionamentos anteriores. André enfrentou um processo judicial avaliado em R$ 350 mil.

“Sempre acaba, né? E ele sem dinheiro, pior”. “Eu não sei como as mulheres ainda insistem em relação com esse André Gonçalves. Ele é um cara conhecido por ser problemático, inclusive já foi preso algumas vezes por não pagar pensão das filhas...” e “Aguentou muito a guerreira”, foram os comentários comemorando o término.

Confira o texto sobre o término:

