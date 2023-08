‘And Just Like That’ tem a melhor notícia dois dias antes do capítulo final da 2ª temporada

'And Just Like That' Foto: Reprodução HBO Max

Nesta terça-feira, 22 de agosto, a HBO Max revelou que And Just Like That foi renovado para a terceira temporada. O anúncio veio apenas dois dias antes do final da segunda temporada ir ao ar, em 24 de agosto.

O produtor executivo Michael Patrick King divulgou um comunicado no qual explicou que a renovação do da série já era planejada. “Estamos entusiasmados em passar mais tempo no universo de Sex and the City contando novas histórias sobre a vida desses personagens relacionáveis e aspiracionais interpretados por esses atores incríveis”, disse ele. “E assim mesmo ... aqui vem a terceira temporada”.

A notícia no entanto, não surpreende já que em um comunicado, Sarah Aubre, chefe de conteúdo original da Max, revelou que é uma das séries de maior sucesso da rede. “Estamos muito satisfeitos em compartilhar que, desde o lançamento da segunda temporada, And Just Like That… classifica-se como o número 1 do Max Original geral e é o retorno do Max Original mais assistido até hoje”, disse ela.

Aubrey continuou: “À medida que nos aproximamos do tão esperado final da temporada na quinta-feira, elevamos nosso cosmos para Michael Patrick King e sua magnífica equipe de roteiristas, produtores, elenco e equipe que continuam a nos encantar, 25 anos depois, com amizades dinâmicas e envolvimento nas histórias. Mal podemos esperar para que o público veja aonde a terceira temporada levará nossas nova-iorquinas favoritas”.

Em termos de elenco, o trio principal irá reprisar seus papéis – incluindo Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes) e Kristin Davis (Charlotte York).

A terceira temporada também contará com o retorno de Sara Ramírez (Che Diaz), Sarita Choudhury (Seema Patel), Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley), Karen Pittman (Dra. Nya Wallace), Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady), Evan Handler (Harry Goldenblatt), Christopher Jackson (Herbert Wexley), Niall Cunningham (Brady Hobbes), Cathy Ang (Lily York Goldenblatt) e John Corbett (Aidan Shaw).

Leia também: