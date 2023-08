Além do transplante: veja outras possibilidades de tratamento para quadros como o de Faustão

O apresentador Fausto Silva, Faustão, segue internado no Hospital Albert Einstein onde aguarda por um transplante de coração após o agravamento de um quadro de insuficiência cardíaca.

Segundo informações do O Globo, o apresentador foi considerado elegível para o transplante de coração, mas em casos em que os pacientes não podem receber o novo órgão, existe uma outra possibilidade de tratamento: o coração artificial.

Os quadros de insuficiência cardíaca se dão pelo enfraquecimento ou enrijecimento dos músculos que fazem o coração bombear o sangue para o organismo. Normalmente tratados com medicamentos e mudanças no estilo de vida, estes casos podem evoluir e chegar à necessidade do transplante ou do uso de um coração artificial.

Utilizado quando o transplante não é indicado, o coração artificial atua como uma segunda bomba, inserida dentro do coração, que ajuda a puxar o sangue de dentro do órgão e jogá-lo diretamente na artéria.

Apesar de promover uma melhoria de vida para os pacientes, a técnica é mantida por toda a vida e gera uma série de limitações, como a necessidade de carregar a bateria que torna o aparelho funcional e a impossibilidade de praticar esportes e lazer aquático.

Além deste tipo, também existe o coração artificial temporário, que funciona como uma ponte para o transplante e reforça os cuidados com o paciente quando os medicamentos endovenosos para ajudar o coração a bombear o sangue, param de funcionar.

Fila para o transplante

No caso do apresentador Faustão, o quadro foi considerado positivo para a realização de um transplante de coração, desta forma, o apresentador foi incluído na fila para o transplante de coração, junto ao SUS. Além de Faustão, outras 386 pessoas estão à espera de um transplante de coração.

Segundo uma nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde em 2021, foram estabelecidas 3 condições para categorização da prioridade no transplante de coração.

Pacientes que tem uma destas condições são considerados prioritários pois sua vida corre perigo. Apesar disso, é impossível prever quanto tempo de espera cada paciente terá.

Saiba quais são as condições prioritárias para o transplante:

Condição 1: O paciente com prioridade máxima para um transplante de coração é o que precisa de um retransplante agudo. Ele foi transplantado e um mês depois teve algum problema grave relacionado ao transplante, como a rejeição aguda ao órgão transplantado.

Condição 2: Pacientes que utilizam algum dispositivo de curta duração para ajudar a melhorar o funcionamento do coração, o chamado “coração artificial temporário”, que deve ser utilizado em ambiente hospitalar.

Condição 3: Inclui, entre outras condições, pacientes internados com choque cardiogênico, que precisam de medicamentos intravenosos para ajudar o coração a bombear o sangue. Caso no qual se enquadra Faustão.

