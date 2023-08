Acabou o casamento de Danielle Winits e André Gonçalves: ‘Baseado no amor’

Após quase sete anos juntos, Danielle Winits e André Gonçalves anunciaram que terminaram o casamento. Em uma nota, publicada nas redes sociais, os famosos afirmam que o tempo juntos foi baseado no amor.

“Depois de quase sete anos juntos, numa relação baseada no amor, na lealdade e no companheirismo, nós decidimos, em comum acordo, seguir por caminhos distintos. Temos muito respeito um pelo outro, assim como pela história que compartilhamos e trilhamos por todo este tempo”, diz a nota, publicada no Instagram.

Juntos desde 2016, o casal não comentava muito sobre o relacionamento, mas afirmaram que o anúncio sobre o fim da relação é para deixar o momento transparente para os amigos, fãs e a imprensa: “”Seguiremos torcendo pela caminhada um do outro. Esta será a única declaração sobre nossa decisão. Agradecemos a compreensão de todos”.

Dani Winits falou sobre os problemas judiciais do ex

Enquanto estavam casados, André Gonçalves foi preso por dívidas de pensão alimentícia e, nesta época, Danielle Winits se pronunciou sobre o caso, já que ele cumpre prisão domiciliar e foi visto, algumas vezes, passeando com a famosa.

Em entrevista à coluna de Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a Dani explicou que prefere não se envolver no assunto, uma vez que diz respeito apenas ao marido: “Prefiro não entrar, porque é um assunto dele, tem outras pessoas envolvidas”, afirmou ela.

Danielle Winits e André Gonçalves se divertem em casa (Reprodução/Instagram)

LEIA TAMBÉM: Saiba o valor total que teria sido desviado pelos pais de Larissa Manoela

Segundo a atriz, que fez diversas novelas na Globo, o motivo para ficar fora dos problemas envolvendo os outros relacionamentos do ator é que “envolve outras pessoas”: “Prefiro me abster. Não só porque o envolve, mas porque abrange outras pessoas. Acho que é importante a gente não ser invasivo de nenhuma maneira. Procuro não invadir o espaço que é do outro”.

A prisão domiciliar de André Gonçalves

Em 2021, o ator André Gonçalves teve a prisão domiciliar decretada por não pagar os R$ 350 mil de pensão que deve à filha Valentina, de 18 anos, fruto do casamento com Cynthia Benini.

Na época, a sentença determinou que o famoso ficasse com tornozeleira eletrônica e que ficasse em prisão domiciliar por um prazo de 60 dias.

Inadimplente desde 2017, o advogado do ator afirmou que ele sempre cumpriu com os seus compromissos com os filhos, inclusive Valentina. No entanto, após ser demitido da Globo e da Record TV ficou sem recursos.

Danielle Winits e André Gonçalves (Reprodução/Instagram)

“Ele fez algumas peças de teatro, fez a ‘Dança dos Famosos’, e depositava tudo para os filhos. Só que ele não conseguia pagar o valor total da pensão, mas jamais deixou de depositar alguma coisa”, justificou o advogado.

Após essa prisão, André Gonçalves precisou lidar com um novo mandado de prisão. Desta vez, Manuela Seiblitz, sua filha mais velha com a atriz Tereza Seiblitz, acusou o pai de não pagar a pensão alimentícia que lhe deve. A dívida acumula em R$ 109 mil. Além delas, André Gonçalves também é pai de Pedro Arthur, 19, fruto do relacionamento com Myrian Rios.

LEIA TAMBÉM: Enquanto Faustão espera o transplante, web se divide entre positividade e piada