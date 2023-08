Spoiler de Fuzuê: Miguel vai mesmo abandonar sua namorada grávida?

A vida amorosa de Miguel (Nicolas Prattes) em Fuzuê é uma verdadeira confusão e, em cenas dos próximos capítulos da novela, vai ficar ainda pior, já que ele vai descobrir que será pai. Tudo acontece num reencontro com Olívia (Jéssica Cores).

Depois de vários contatos sem sucesso, a jovem decide deixar Portugal, onde mora atualmente, e vai ao encontro do amado. Sem fugir, ela revela que está esperando um bebê, deixando ele desesperado já que está totalmente envolvido com Luna (Giovana Cordeiro).

Ao chegar no Rio de Janeiro, Olívia se hospeda no apartamento de Nero (Edson Celulari), que é chamado de sogro pela jovem, que ainda questiona a existência de Luna na vida do herdeiro da Fuzuê: “Quem é essa? Alguma prima que eu não conheço?”, pergunta Olívia, que não gosta nada de encontrar a protagonista da novela da Globo.

Fuzuê: Luna (Giovana Cordeiro) e Miguel (Nicolas Prattes) acenam para Preciosa (Marina Ruy Barbosa) (Fábio Rocha/Globo)

Tentando se proteger e também o amado, que acaba de descobrir que será pai, afirma que é uma amiga que veio verificar como o pai dele estava. Mas, tudo acaba mal, já que a mocinha da trama não esconde o seu desconforto com a situação e decide ir embora, deixando evidente sua frustração com o encontro tenso.

Vale lembrar que, nesse meio tempo, Miguel também estará sendo disputado por Preciosa (Marina Ruy Barbosa), que conhecerá o rapaz de forma casual, mas logo irá se apaixonar por ele e entrar em uma disputa pelo mocinho junto com Luna.

Série Segunda Chamada estreia na TV Globo

A estreia da 2ª temporada da série Segunda Chamada está marcada para terça-feira (22), após Rensga Hitis!. Com Débora Bloch no papel da professora Lúcia, a produção fala sobre as dificuldades e superações dos alunos de uma escola pública de São Paulo.

Nesta temporada, as poucas matrículas são insuficientes para manter os portões da Escola Estadual Carolina Maria de Jesus abertos, e se inicia uma batalha para que os estudantes não voltem para casa sem o tão sonhado diploma. Agora, a professora Lúcia toma a responsabilidade para si, pensando na possibilidade do curso noturno acabar.

Segunda Chamada: Débora Bloch interpreta a professora Lucia (Mauricio Fidalgo/Globo)

Em Segunda Chamada, a educadora não sossega até encher as salas de aula, e vai na busca por estudantes além das redondezas da comunidade onde fica a escola. Uma das novidades é que ela consegue levar pessoas que dormem nas ruas para a sala de aula, mas o colégio precisa se preparar para acolher todos que vivem sob os viadutos e pontes de São Paulo, ignorados por grande parte da população. Além de Débora Bloch, Paulo Gorgulho, Silvio Guindane, Hermila Guedes e Thalita Carauta estão no elenco.

