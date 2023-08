Reprise de Mulheres de Areia: O truque de Raquel para seguir casada surpreende

Marcos (Guilherme Fontes) e Raquel (Gloria Pires) estão quase se separando em Mulheres Apaixonadas, mas a vilã da novela de 1993 vai dar um jeito de seguir com o casamento de fachada para não perder a vida boa que conquistou.

Ao anunciar que está grávida do protagonista da novela do Edição Especial, a irmã de Ruth (Gloria Pires) arruma um grande conflito com o marido, que não acredita que ela esteja realmente esperando um herdeiro: “Então espera a barriga crescer e pronto”, diz a megera, que não espera nenhum bebê.

Reprise de Mulheres de Areia: Raquel inventa gravidez falsa para segurar casamento (Reprodução/Globo)

Porém, Marcos deixa a linha bonzinho e exige que a esposa faça um exame de gravidez para confirmar a notícia. Enquanto ela tenta enrolar, ele avisa que o teste deve ser feito naquele exato momento, já que ele imagina tudo ser um truque para evitar o divórcio.

Ruth também engravida, mas não é de Marcos

O final feliz de Ruth (Gloria Pires) em Mulheres de Areia está longe de acontecer, mas a protagonista da novela do Edição Especial (TV Globo) esconde um segredo de todos os demais personagens, incluindo Marcos (Guilherme Fontes), que é o seu par romântico.

Mas, em uma nova reviravolta do remake de 1993, a personagem principal teve um romance com um homem casado e chegou a engravidar. A situação aconteceu quando ela ficou longe de Pontal D’areia, quando ela dava aulas em uma escola rural.

Mulheres de Areia: Gloria Pires vestida como Ruth (Divulgação/Globo)

Porém, o que ninguém imagina é que a irmã gêmea de Raquel (Gloria Pires) se envolveu com César (Henri Pagnoncelli), que é advogado e amigo de Marcos. Neste momento da vida, quando ele descobre que terá um filho fora do casamento, decide desaparecer e abandonar a professora.

A situação do passado, no entanto, só vai aparecer na metade final de Mulheres de Areia. Mas, vale lembrar que a mocinha chega a dar à luz, mas o bebê morreu logo após o parto. Marcos fica chocado ao saber do que aconteceu com sua amada e se volta contra César, que reencontra Ruth quando ela assume o lugar de Raquel.

