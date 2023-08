‘Quem me cancela é Deus’, avisou Jojo Todynho depois da cirurgia bariátrica

A cirurgia bariátrica de Jojo Todynho ainda é um dos assuntos mais quentes da web e a famosa foi ao Fantástico deste domingo (20) tentar acalmar as coisas e explicar o motivo para não informar os fãs sobre o procedimento médico, mas durante a entrevista ela acabou inflamando ainda mais.

Segundo ela, o segredo sobre a cirurgia de redução de estômago aconteceu por medo do cancelamento, porém, depois de falar que está em busca de uma vida mais saudável para ser mãe e conseguir viver a maternidade com plenitude, a famosa mandou um recado sem filtro.

.@jojotodynhoofc sobre a recente cirúrgia bariátrica que passou: "O que eu fiz foi um ato de me amar". #Fantástico pic.twitter.com/wyJyU4Eob6 — TV Globo 📺 (@tvglobo) August 21, 2023

“Eu quero ser mãe, ter qualidade de vida para poder passear com os meus filhos. Isso é um ato de me amar, hoje eu tenho 26 anos, daqui a pouco eu estou com 30, 40. Só quem me cancela é Deus e o banco. O banco nem tão cedo e Deus só quando ele quiser”.

A conversa com Renata Ceribelli aconteceu na mansão de Jojo Todynho que perdeu mais de 20 quilos para conseguir fazer a cirurgia bariátrica. Segundo a cantora, a decisão aconteceu depois de participar da Dança dos Famosos de 2022.

Pesando 140 quilos, antes do procedimento, Jojo perdeu de 30 a 50 quilos e buscou uma nova forma de se alimentar, com uma dieta mais saudável e exercícios físicos diários. A cirurgia aconteceu no dia 8 de agosto e durou uma hora e quinze minutos.

A equipe médica optou pela videolaparoscopia, técnica considerada pouco invasiva: “Nós inibimos a produção de um hormônio que se chama grelina, que é o hormônio da fome, então no caso da Jojo, além de ter sensação de saciedade precoce, ela não vai ter mais fome ou, se tiver, vai ter uma fome muito, muito, muito pequena”, disse ele, que alerta que a cirurgia não é para todos os casos.

